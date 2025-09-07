خبرگزاری کار ایران
حکم محکومیت قطعی مجرمین اختلاس از اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی صادر شد

حکم محکومیت قطعی مجرمین اختلاس از اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی صادر شد
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی مجرمین اختلاس کننده از اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عتباتی از صدور حکم قطعی مجرمین اختلاس کننده از اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی خبر داد و گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمین را صادر کرد.

وی افزود: دادگاه کیفری ۲ ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت که النهایه ۲ نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: مبارزه با فساد در دستگاه قضایی بدون کوچکترین اغماض در جریان است و دست متجاوزین به بیت المال را قطع خواهد کرد.

