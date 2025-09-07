به گزارش ایلنا، محمد رشیدی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه )مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) گفت: آنچه امروز در جهان اسلام رخ می‌دهد، وضعیت اسفبار و سکوت شرم‌آور حکام عرب در برابر جنایاتی است که رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه مرتکب می‌شود.

وی با اشاره به آیاتی از سوره یوسف در قرآن مجید و اشاره به برخی از رویکرد حکام عربی بیان کرد:شرم باد بر شما که در کنار برادران مظلوم خودتان نیستید و اسرائیل همچون گرگ درنده‌ای این مظلومین را مورد تجاوز قرار می دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بیش از ۳۵۰ هزار نفر از مردم غزه زیر آوار مفقود شده‌اند و بیش از ۶۰ هزار شهید داده‌اند و این جنایت، یک جنایت تاریخی است اما حکام عرب همچنان سکوت کرده‌اند.چطور می توانند حکام عرب در این شرایط سکوت کنند؟ آنهم در شرایط سختی که به مردم غزه اتفاق افتاده است.

رشیدی در ادامه خطاب به مستکبران رژیم صهیونیستی متذکر شد: ایران بیشه شیران است و اگر رژیم غاصب صهیونیستی این بار کوچک‌ترین غلطی انجام دهد، رزمندگان اسلام با خاک یکسانش خواهند کرد. تفاوت ایران با برخی کشورهای عربی باید برای این رژیم روشن باشد. همچنین وظیفه دولت است که نهایت حمایت را از نیروهای مسلح به‌ویژه در بودجه و معیشت سربازان به عمل آورد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خیانت آژانس و تروئیکای اروپایی تصریح کرد:این خیانت را مردم ایران فراموش نمی کنند.آیا امروز به دنبال اسنپ بک هستید! خیانت‌های غرب در برجام و تهدیدهای ۴۵ ساله درباره اسنپ‌بک دیگر مردم ایران را نمی‌ترساند؛ ملت ایران تنها زبان احترام و عدالت را می‌پذیرد.

رشیدی با اشاره به شرایط جنگی موجود و انتقاد به عملکرد دولت بیان کرد: در شرایط جنگی همه دنیا آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر را تعلیق می‌کنند اما امروز در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، نیرو و جهاد کشاورزی شاهد تشدید این محدودیت‌ها هستیم.به عنوان مثال صادرکننده و واردکننده با هم تفاهم می‌کنند که ارز وارد کشور کنند و ارز را برگردانند، اما بانک مرکزی در این زمینه دخالت می کند و مانع ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه بانکها امروز مردم را در شرایط سخت قرار داده‌اند، بیان کرد: بانک‌ها امروز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، وثیقه‌های خارج از طرح می خواهند. خب این جای سوال دارد که این وثیقه را باید از کجا تامین کنند! بهتر نیست بانکها در این شرایط بگویند که قصد دادن وام را ندارند؟ بهتر نیست بگویند که نمی خواهند تولید حرکت کند؟بهتر نیست بگویند که نمی خواهند از اوامر رهبری اطاعات کنند؟ وزیر اقتصاد باید در این مورد پاسخگو باشد.از سویی دیگر تسهیلاتی که به نتیجه نرسد چه فایده ای دارد!

رشیدی درباره وضعیت مسکن نیز گفت: قانون جهش تولید مسکن و مواد ۴۹ و ۵۰ قانون برنامه هفتم بر تأمین زمین و ساخت سالانه یک میلیون واحد تأکید دارد اما دولت با ورود نادرست عملاً این بخش را قفل کرده است. باید اجازه داده شود مردم خود اقدام به ساخت مسکن کنند.

نماینده کرمانشاه در پایان با اشاره به مشکلات شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: از وزیر کشور و قوه قضاییه می‌خواهم برای احقاق حق مردم مظلوم کرمانشاه به موضوع شورای شهر کرمانشاه ورود کنند و پاسخ روشنی به مطالبات آنان بدهند.

انتهای پیام/