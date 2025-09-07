به گزارش ایلنا، مهدی کوچک زاده در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه‌داری به ارائه تذکری پرداخت و با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ و برنج در ماه های اخیر که دغدغه معیشتی مردم را افزایش داده است، گفت: مسئولان باید در این حوزه به صورت میدانی ورود پیدا کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از نطق پیش از دستور رئیس قوه مقننه درباره گرانی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، عنوان کرد: حضرت آقا در یکی از دیدارهای نمایندگان و آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی با ایشان، فرمودند مجلس باید ببیند چه موضوعی اولویت دارد چرا که برخی قوانین ممکن است مطرح شود و وقت مجلس را بگیرد و موضوعی را هم درست کند اما اولویت نداشته باشد.

وی با اشاره به ادامه فرمایشات رهبری عنوان کرد: پرداختن به موضوعات غیرضروری مانند پولی است که در جایی که احتیاج نیست خرج شود؛ وقت مجلس محدود است و نباید گرفته شود و باید صرفا به موضوعات اولویت‌دار پرداخت و این را نیز مجلس به عنوان مرجع باید تعیین کند.

کوچک زاده ادامه داد: به نظر می رسد موضوع خرید و فروش ورزشکاران و حق پخش زنده موضوع چندان مهمی در شرایط فعلی نباشد و چندین جلسه نیز وقت مجلس را گرفته است. ما ناچاریم به لوایح دولت رسیدگی کنیم اما لازم است بررسی شود رسیدگی به چه طرح هایی اولویت دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: امروز مرجعی برای تعیین اولویت وجود ندارد و ما به فرمایشات رهبری توجه نکرده ایم که خارج از شأن مجلس است لذا از آنجایی که افراد به صورت شخصی نمی توانند اولویت ها را تعیین کنند لازم است کمیته یا کارگروهی در این خصوص تشکیل شود تا به تعیین اولویت ها برای مجلس بپردازد.

رئیس مجلس: لایحه نظام جامع باشگاه‌داری موضوعی مهم برای رشد باشگاه‌ها و حل اختلافات است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، اصل کلام نماینده تهران درباره پرداختن به اولویت ها را مورد قبول دانست و افزود: دستور فعلی طرح نیست و لایحه است از این رو باید به آن پرداخته شود؛ ممکن است فوری نباشد اما موضوع مهمی است با این حال در اثنای بررسی این لایحه و در زمان حوادث جنگ، ۴ قانون دیگر را به عنوان طرح های مهم و فوری بررسی کرده و به سرانجام رساندیم.

وی در ادامه لایحه نظام جامع باشگاه داری را لایحه مهمی توصیف کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم موضوعات مربوط به باشگاه ها را تعیین تکلیف می کند و افزود: موضوع اختلاف حق پخش زنده در صداوسیما با باشگاه های ورزشی و سایر مشکلات باعث شده بود باشگاه ها امکان رشد نداشته باشند که این موضوعات باید حل می شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه رسیدگی به لوایح نسبت به طرح ها در اولویت مجلس قرار دارد، عنوان کرد: اولویت مجلس رسیدگی به موضوعات مهم و فوری اعم از طرح ها و لوایح بوده که البته لوایح نسبت به طرح ها اولویت دارند؛ دستور کار امروز مجلس در خصوص باشگاه ها نیز به عنوان لایحه ای مهم در حال بررسی است.

انتهای پیام/