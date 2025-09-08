در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
امیدواریم با توافق بین دولت، مجمع و کمیسیون اجتماعی طرح ساماندهی به سرانجام برسد
یک عضو کمیسیون اجتماعی جزئیاتی را در خصوص جلسات این کمیسیون با رئیس مجمع و معاون اول درباره طرح ساماندهی کارکنان و تعطیلی پنجشنبهها بیان کرد.
احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبهها گفت: بنا شد در اجلاسیه دوم کمیسیون پیگیر موضوع تعطیلی پنجشنبهها و طرح ساماندهی نیروهای شرکتی باشیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما ۳ جلسه موثر در کمیسیون در خصوص این موضوع با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور داشتیم که مسائل و موارد مطرح شد. آنها دغدغههای خودشان را مطرح کردند، نمایندگان هم مسائل خودشان را بیان کردند.
وی ادامه داد: بعد از جلسه با روسای سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیتالله آملی لاریجانی جلسهای برگزار کردند. نمایندگان کمیسیون اجتماعی نظراتشان را گفتند و خواستشان این بود که طرحی که نوشته شده است بیکم و کاست اجرایی شود.
بیگدلی تاکید کرد: اعضای کمیسیون ابتدا نظرات رئیس مجمع را شنیدند و سعی کردند دیدگاههای طرف مقابل را مثبت کنند که باید گفت آقای لاریجانی شخصاً موافق طرح بودند اما در مجمع یکسری افراد هستند که نظرات دیگری داشتند.
وی افزود: پیش از جلسه با رئیس مجمع جلسهای با آقای عارف معاول اول رئیسجمهور داشتیم. انشاالله جمعبندی این جلسهها منجر به یک توافقی بین دولت، مجمع تشخیص نظام و کمیسیون اجتماعی خواهد بود که این طرح به سرانجام برسد.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره تکلیف تعطیلی پنجشنبهها در این جلسات، عنوان کرد: در مورد تعطیلی خود پنجشنبه که مشکلی نیست، در مورد ساعت کاری اختلاف نظر وجود دارد، بر اساس بند ۲ ماده ۹ سیاستهای بالادستی قانونگذار ایراد گرفته است که این امر با آن رشد ۸ درصدی اقتصادی که به دنبالش هستیم منافات دارد.
وی ادامه داد: من بسیاری از کشورها را مطالعه کردم، اکثر کشورهایی که دارای سیستم اداری با بهرهوری و کارایی بالایی هستند حداکثر ۴۰ ساعت کاری در هفته دارند. ساعات کاریشان از ۳۵ تا ۳۷ ساعت به ۴۰ ساعت میرسد و بیشتر به صورت دورکاری، دیجیتالی و دولت الکترونیک و استفاده از هوش مصنوعی و سایر امکانات الکترونیکی که دارند کارها را پیش میبرند اما متاسفانه عدهای در کشور ما معتقدند که اگر ساعت حضور کم شود آن رشد ۸ درصدی اقتصادی پیش نمیآید و تحقق پیدا نمیکند.
بیگدلی ادامه داد: موضوع تعطیلی ۵ شنبهها از صحن به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد، کمیسیون بررسیها خودش را کرده است و مجددا آن را به صحن خواهد فرستاد.