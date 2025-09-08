جمالیان در گفتوگو با ایلنا:
بیماران خاص با مراجعه به مراکز بهداشتی واکسن آنفولانزا را رایگان دریافت کنند
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمت واکسن آنفلونزا گفت: درباره واکسن آنفلوآنزا نکتهای که همیشه پزشکان تأکید کردهاند این است که افرادی این واکسن را تزریق کنند که دارای شرایط خاص هستند مانند مادران باردار، افراد بالای ۶۰ سال و کسانی که بیماریهای خاصی همچون بیماریهای قلبی و ریوی دارند، برای سایر افراد جامعه اندیکاسیون خاصی دیده نشده است مگر اینکه ضرورتی برای پیشگیری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: امسال قیمت واکسن آنفلوآنزا خیلی بالا رفت و به حدود نهصد و بیست هزار تومان رسید. ما در کمیسیون بهداشت جلسهای فوری با همکارانمان در وزارت بهداشت برگزار کردیم تا برنامهای برای بیماران خاص اتخاذ کنیم. خوشبختانه، وزارت بهداشت اعلام کرد که بیماران خاص میتوانند با مراجعه به درمانگاههای مراکز جامع سلامت، این واکسن را به صورت رایگان دریافت کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، با بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی هماهنگیهای لازم انجام شده است و این بیمهها هم قول دادهاند که بیماران خاص را تحت پوشش بیمه قرار دهند تا در صورت عدم توانایی دریافت واکسن از مراکز جامع سلامت، بتوانند از طریق بیمه این دارو را دریافت کنند.
وی افزود: هرچند که سهمی که بیمه سلامت پرداخت میکند، نسبت به هزینه کلی واکسن پایین است و اگر اشتباه نکنم، نزدیک به سیصد و پنجاه هزار تومان آن توسط بیمه پرداخت میشود و مابقی باید از جیب بیمار پرداخت گردد.
درباره واکسنهایی مانند آنفلوآنزا یا HPV جزو برنامه واکسیناسیون ملی نیستند، هزینه زیادی به مردم تحمیل میشود
جمالیان گفت: با مصوب شدن تغییر نرخ ارز، شاهد گرانی واکسنها هستیم و در مورد واکسنهایی مانند آنفلوآنزا یا واکسن HPV که جزو برنامه واکسیناسیون ملی نیستند، این افزایش قیمت به مردم تحمیل میشود. خوشبختانه، ما توانستیم با همکاری وزارت بهداشت واکسن آنفلوآنزا را برای بیماران خاص به صورت رایگان تأمین کنیم.
وی ادامه داد: برنامه ما این است که برای بودجه سال آینده سهم خاصی را در نظر بگیریم تا وزارت بهداشت نیازی به پرداخت این هزینه از درآمدهای خاص خود نداشته باشد. زیرا مراکز دانشگاهی هماکنون با بدهیهای زیادی مواجه هستند.
عضو کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: از تمامی بیماران خاص دعوت میکنیم که اگر تاکنون واکسن خود را دریافت نکردهاند، حتماً به مراکز بهداشتی شهرستان خود مراجعه کنند و واکسن را به صورت رایگان دریافت نمایند.
وی ادامه داد: همچنین، آن دسته از بیماران که به هر دلیلی نمیخواهند از این خدمات استفاده کنند، میتوانند از پوشش بیمه خود بهرهمند شوند. بیمههای تکمیلی هم برای بیماران خاص پوشش میدهند.
یکی از اهداف اجرای برنامه پزشک خانواده، کاهش پرداختی از جیب مردم است
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره گرانی قیمت دارو گفت: این افزایش قیمتها به دلیل تغییر نرخ ارز است. ما در کمیسیون بهداشت نگرانیهای خود را در این زمینه مطرح کردهایم و بر این باوریم که باید پوششهای بیمهای بیشتری ارائه شود. با این حال، به دلیل محدودیت منابع ارزی، نتوانستهاند این پوششها را به طور کامل تأمین کنند و این موضوع تأثیر زیادی بر پرداختی از جیب مردم داشته است.
جمالیان گفت: یکی از اهداف اجرای برنامه پزشک خانواده، کاهش پرداختی از جیب مردم است. امیدواریم وزارت بهداشت از ماه آینده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت این برنامه را آغاز کند. در این برنامه، فرانشیز دارو کاهش یافته و سهم پرداختی مردم بابت دارو کمتر خواهد شد که به نوبه خود به افزایش پوششهای بیمهای کمک میکند.
وی تاکید کرد: اگر دولت بتواند مابقی هزینه نظام ارجاع را تأمین کند، این موضوع شامل تعداد بیشتری از جمعیت کشور خواهد شد و یکی از اهداف برنامه توسعه هفتم، کاهش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت است. ما باید کمک کنیم که مردم در این حوزه هزینه کمتری پرداخت کنند و دغدغههای درمانی آنان به حداقل برسد.
این عضو کمیسیون بهداشت همچنین درباره کماثر بودن بیمههای پایه در بخش درمان گفت: اگرچه بیمه پایه بیاثر نیست، اما در برخی داروها، به ویژه داروهای مربوط به سرماخوردگی، سهم پرداختی بسیار پایین است. بیمههای پایه معمولاً ۹۰ درصد تعرفه دولتی را برای خدمات سرپایی و ۷۰ درصد برای خدمات بستری پوشش میدهند. این ما بهالتفاوت تعرفه دولتی در بخش خصوصی و حدود ۳۰ درصد فرانشیز به عهده بیمار است که در آزمایشگاه، سونو، سی تی و… بیشتر است و تقریبا مردم حس میکنند که بیمه پایه پرداختی ندارد.
وی ادامه داد: البته اگر بیماران به مراکز دولتی مراجعه کنند، وضعیت متفاوت است. به عنوان مثال، با پرداخت حدود ۵۰ هزار تومان میتوانند یک سیتیاسکن انجام دهند یا با ۷۰ هزار تومان یک امآرآی دریافت کنند. در بخش دولتی، پرداختی از جیب بیمار کمتر است، اما در بخش خصوصی، به دلیل اینکه اکثر خدمات سرپایی در این بخش ارائه میشود، نارضایتی بیشتری وجود دارد.
جمالیان عنوان کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده کاهش هزینهها را به دنبال خواهد داشت اما در حال حاضر، به دلیل محدودیت منابع بیمهها، نتوانستهایم اقدامات مؤثری برای کمک به مردم انجام دهیم.