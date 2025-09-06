به گزارش ایلنا، علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان در ایکس نوشت: دومین محموله کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان شرق افغانستان شامل ۵۰ تن مواد غذایی، بهداشتی و پتو با حضور سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و مقامات مسئول افغانستان در فرودگاه کابل تحویل گردید.

وی افزود: این محموله شامل ۱۰ هزار تخته پتو، ۳۷ تن مواد غذایی و ۸ تن بسته‌های بهداشتی می‌باشد. سرپرست سفارت ایران در افغانستان عنوان کرد: در سه مرحله کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان به ترتیب ۸۰، ۵۰ و ۶۷ تن چادر، پتو، وسایل بهداشتی و مواد غذایی ارسال شده است.

