جزئیات تحویل دومین محموله کمک‌های امدادی ایران برای زلزله‌زدگان افغانستان
سرپرست سفارت ایران در افغانستان از ارسال دومین محموله کمک های امدادی ایران برای زلزله زدگان افغانستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان در ایکس نوشت: دومین محموله کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان شرق افغانستان شامل ۵۰ تن مواد غذایی، بهداشتی و پتو با حضور سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و مقامات مسئول افغانستان در فرودگاه کابل تحویل گردید.

وی افزود: این محموله شامل ۱۰ هزار تخته پتو، ۳۷ تن مواد غذایی و ۸ تن بسته‌های بهداشتی می‌باشد.

سرپرست سفارت ایران در افغانستان عنوان کرد: در سه مرحله کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان به ترتیب ۸۰، ۵۰ و ۶۷ تن چادر، پتو، وسایل بهداشتی و مواد غذایی ارسال شده است.

 

