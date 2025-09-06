خبرگزاری کار ایران
در دیدار با سید حسن خمینی؛

عمار حکیم: ایران سنگر خط مقدم جهان اسلام است

رهبر جریان حکمت ملی عراق، شامگاه جمعه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شد و در بدو ورود با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین با حجت الاسلام والمسلمین «سید حسن خمینی»، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) دیدار کرد.

در این دیدار، حکیم به همدلی و همراهی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: «مسلمانان به دلیل تنفر از رژیم صهیونیستی از کشوری که از خود در مقابل این رژیم دفاع و با آن مبارزه کند، حمایت می‌کنند.»

رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه ایران به سرعت از شوک حمله رژیم صهیونیستی خارج شد، به ضربه اساسی به پدافند این رژیم و غافلگیری آن از قدرت موشک‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: «آنان هم‌اکنون با شکست در این حوزه‌ها به دنبال آشوب در ایران هستند.»

سید عمار حکیم در پایان، ایران را سنگر خط مقدم جهان اسلام دانست و گفت: «کشورهای منطقه امروز احساس کرده‌اند که اگر ایران در نبرد با رژیم صهیونیستی تضعیف شود، همه منطقه ضرر خواهد کرد.»

انتهای پیام/
