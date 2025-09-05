دشمن صهیونی در تقابل با ملت یمن ذلیل شده است

به گزارش ایلنا، سردار «حسن رستگارپناه» رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح، در سی و یکمین یادواره ۹۵ شهید شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی در شاهرود، با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدا، گفت: امام راحل در طول عمر خود ترسیم کرد که غده سرطانی اسرائیل باید از بین برود و تلاش کرد شیطان بزرگ را به مردم ایران بشناساند.

وی با بیان اینکه امروز همه جنایات و زشتی‌ها در مسیر صهیونیست‌های پلید است، افزود: امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۱ دشمن را شناخت و دشمن‌شناسی را به ما آموخت و صهیونیسم را دشمن اصلی بشریت معرفی کرد.

رستگارپناه با اشاره به اهمیت انقلاب اسلامی برای جهان، گفت: همه عناصر و نعمت‌های درون کشور باید در مسیر رشد و تعالی جامعه و اقتصاد بهینه‌سازی شود که معدن زغال‌سنگ نمونه‌ای از این ظرفیت‌هاست.

وی با تأکید بر لزوم خواندن وصیتنامه شهدا توسط جوانان، آن را عبادت خواند و افزود: خداوند وعده داده که اداره جهان به دست مستضعفان خواهد افتاد و قطرات خون شهیدان، زبانه‌های آتش مبارزه را بلندتر می‌کند.

رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی، بقای انقلاب را مرهون خون شهدا دانست و اظهار کرد: در طول انقلاب اسلامی حوادث زیادی مانند ترور، غائله‌ها و جنگ تحمیلی رخ داد که هرکدام می‌توانست نظامی را ساقط کند، اما دشمنان نتوانستند به اهداف خود برسند.

سردار رستگارپناه، سه عامل اصلی پیروزی در جنگ تحمیلی را رهبری امام خمینی (ره)، اخلاص شهدا و حضور هوشمندانه مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ اخیر ۱۲ روزه نیز با اتحاد و یکپارچگی نیروهای مسلح و سیاسی ایران مواجه شد و شکست خورد.

رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اعترافات دشمنان به شکست نقشه‌هایشان، گفت: امروز دشمنان به دنبال تضعیف مقاومت در منطقه هستند، اما هرگز نمی‌توانند حزب‌الله لبنان را تضعیف یا خلع سلاح کنند و مثل آنچه برایشان در یمن رخ داد، ذلیل خواهند شد.

رستگارپناه، نقشه اصلی دشمن را عملیات روانی و تضعیف روحیه مردم عنوان کرد و افزود: تاب‌آوری ملت ایران برای جهان حیرت‌انگیز است که این امر به برکت اقتدا به امام حسین (ع) و شهدا حاصل شده است.

وی در پایان وظیفه اصلی ملت ایران را حفظ وحدت ملی، شتاب در پیشرفت علمی، حفظ عزت کشور و تقویت توان دفاعی برشمرد و بر حل مشکلات مردم مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب تأکید کرد.

