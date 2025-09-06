خبرگزاری کار ایران
حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایلنا:

همکاری با بابک زنجانی افکار عمومی را خدشه‌دار می‌کند

نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس درباره اقدامات بابک زنجانی گفت: اگر شخصی که قبلا مجرم شناخته شده، دوباره به صحنه آورده شود و به او پر و بال داده شود، کار درستی نیست.

حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعای فروش نفت از طریق شرکت بازرگانی نفت ایران   به بابک زنجانی گفت: اطلاعی در این باره ندارم و اعضای کمیسیون انرژی باید در این باره نظر بدهند.

وی درباره اینکه با توجه به سابقه مشخص وی در فروش نفت و اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر بدهکار بودن وی، آیا معامله با ایشان درست است، گفت:  طبیعتاً نه. این اقدام دقیقاً اشتباهی است که در حال وقوع است و می‌تواند به افکار عمومی و سرمایه اجتماعی خدشه بزند. 

حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دوباره به تعهدات خود عمل نکند، گفت: من فکر می‌کنم که ضمانت‌های لازم وجود دارد تا این اتفاق نیفتد، اما اصل موضوع این است که اگر شخصی که قبلا مجرم شناخته شده، دوباره به صحنه آورده شود و به او پر و بال داده شود، کار درستی نیست.

 

