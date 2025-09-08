فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که دولت چه تصمیمی برای جبران کسری بودجه خواهد داشت، گفت: کسری بودجه را اجازه دهید من با وزرای مربوطه صحبت کنم و موضوع را جمع‌بندی کنم و بعد خدمت‌تان عرض می‌کنم. فرق پاسخی که سخنگو می‌دهد این است که می‌توان مباحث را جمع‌بندی کرد.

وی در خصوص کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها عنوان کرد: این موضوع به سمت نوعی بودجه بر مبنای عملکرد می‌رود، ولی تا بخواهد کاملاً اجرایی شود، مقداری فاصله زمانی خواهد داشت.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده کاهش بودجه برخی نهادهای خاص اجرایی خواهد شد،‌ بیان کرد: ممکن است صد درصدی نشود و فاصله داریم ولی این موضوع در دستور کار دولت است.

