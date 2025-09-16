بهروزآذر در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
بررسی کاهش سهمیه استخدام زنان در شرکتهای خصوصی
معاون رئیسجمهور در خصوص کاهش سهمیهی استخدام زنان در برخی از شرکتهای خصوصی و بانکها گفت: الان گزارش این موضوع را به دادند و دوستان در مورد آن به من گفتند ولی من اطلاعی راجع به آن نداشتم. گفتند که چنین اتفاقی رخ داده است، اجازه دهید من بررسی کنم. حتما پیگیری خواهم کرد و خبرش را خواهم داد.
زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با پیگیریهای دولت برای تغییر قانون گواهینامه موتورسیکلت و امکان اخذ آن توسط زنان، گفت: الان مهمترین مسئله خانمهایی که گواهینامه ندارد، این است که اگر خدایی نکرده دچار سانحه شوند، نمیتوانند از مزایای بیمه استفاده کنند و حتما باید این مسئله گواهینامه حل شود تا انشاالله دچار آسیب مضاعف در اتفاقاتی که میافتد، نشوند.
وی در رابطه با طرح مجلس برای موتورسواران زن گفت: من از جزئیات آن اطلاعی ندارم .
مسئله پوشش موتورسواری زنان کلاه ایمنی است
بهروزآذر در خصوص نظر دولت درباره موتورسواری زنان و برخی اظهارات مبنی بر اینکه زنان باید پوشش مناسب هنگام موتورسواری داشته باشند، عنوان کرد: ما حتما موافق هستیم و اگر مسئله پوشش ایمنی مطرح شده باشد، همان موضوع کلاه ایمنی است. طبیعا هم آقایان و هم خانمها باید از همین کلاه ایمنی استفاده کنند.
کاهش سهمیه استخدام زنان در شرکتهای خصوصی را بررسی میکنم
به گزارش ایلنا، اخیرا سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در هشداری اعلام کرد که رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون میشود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرمانگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمیشود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار میگیرد. در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمیشوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.