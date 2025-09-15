خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی در گفت‌وگو با ایلنا:

مردم علیرغم این‌که عصبانی هستند با دولت همراهی می‌کنند

مردم علیرغم این‌که عصبانی هستند با دولت همراهی می‌کنند
کد خبر : 1682054
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت: علیرغم این که مردم عصبانی هستند ولی به نوعی کف نفس (خویشتنداری) کرده و با دولت همراهی می‌کنند.

فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که رئیس‌جمهور برخی از مشکلات را صادقانه با مردم در میان می‌گذارد اما برخی به وی خرده می‌گیرند که این‌گونه صحبت کردن باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود و برخی معتقدند که همین صادقانه صحبت کردن مردم را با دولت همراه کرده است،‌ گفت: طبیعتا  رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور حواسشان به این موضوعات است، ایشان می‌دانند نکاتی که می‌تواند دست‌آویز باشد را مطرح نکنند.

سخنگوی دولت تاکید کرد:  طبیعی است آقای رئیس‌جمهور کاملا از این درجه از دقت  برخوردار هستند که چه می‌گویند.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقا وجه ممیزه ایشان گفتار صادقانه با مردم است  و این گفتار صادقانه بوده که علیرغم همه تلاطم‌ها و با وجود مشکلاتی   که ما داشتیم توانسته همراهی مردم را به دنبال داشته باشد.

مهاجرانی یادآور شد: فراموش نکنیم در برخی از مناطق ما دوبار در روز  و هر بار ۲ ساعت در تابستان در دمای چهل و چند درجه برق رفت و اگر این گفتار صادقانه نبود  که قاعدتا مردم عصبانی می‌شدند.

وی گفت: علیرغم این که مردم عصبانی هستند ولی  به  نوعی کف نفس می‌کنند و با دولت همراهی می‌کنند.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی