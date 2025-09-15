فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که رئیس‌جمهور برخی از مشکلات را صادقانه با مردم در میان می‌گذارد اما برخی به وی خرده می‌گیرند که این‌گونه صحبت کردن باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود و برخی معتقدند که همین صادقانه صحبت کردن مردم را با دولت همراه کرده است،‌ گفت: طبیعتا رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور حواسشان به این موضوعات است، ایشان می‌دانند نکاتی که می‌تواند دست‌آویز باشد را مطرح نکنند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: طبیعی است آقای رئیس‌جمهور کاملا از این درجه از دقت برخوردار هستند که چه می‌گویند.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقا وجه ممیزه ایشان گفتار صادقانه با مردم است و این گفتار صادقانه بوده که علیرغم همه تلاطم‌ها و با وجود مشکلاتی که ما داشتیم توانسته همراهی مردم را به دنبال داشته باشد.

مهاجرانی یادآور شد: فراموش نکنیم در برخی از مناطق ما دوبار در روز و هر بار ۲ ساعت در تابستان در دمای چهل و چند درجه برق رفت و اگر این گفتار صادقانه نبود که قاعدتا مردم عصبانی می‌شدند.

وی گفت: علیرغم این که مردم عصبانی هستند ولی به نوعی کف نفس می‌کنند و با دولت همراهی می‌کنند.

