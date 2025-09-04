ابزار همدردی عراقچی با مردم افغانستان در تماس تلفنی با متقی

عراقچی همچنین با اشاره به حدود ۲۰۰ تن کمک‌های ارسالی ایران، آمادگی کشورمان را برای ارائه دیگر مساعدت‌های ضروری و لازم به حکومت و مردم افغانستان در روند امداد و نجات آسیب‌دیدگان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه حکومت افغانستان نیز با ارائه گزارشی از حجم خسارت‌های وارده در این زمین‌لرزه، از پیام‌های تسلیت و همدردی تسلی‌بخش دولت و مردم ایران و همچنین کمک‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان قدردانی کرد.