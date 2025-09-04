ابزار همدردی عراقچی با مردم افغانستان در تماس تلفنی با متقی
وزیر خارجه ایران در رایزنی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان، درباره ادامه کمکرسانی ایران به مردم زلزلهزده در افغانستان رایزنی کرد.
به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلفنی با مولوی «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه حکومت افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی کشورمان را با خانوادههای جانباختگان حادثه زمینلرزه شدید در شرق افغانستان ابراز داشت و از خداوند برای مجروحین و آسیبدیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسالت کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به حدود ۲۰۰ تن کمکهای ارسالی ایران، آمادگی کشورمان را برای ارائه دیگر مساعدتهای ضروری و لازم به حکومت و مردم افغانستان در روند امداد و نجات آسیبدیدگان اعلام کرد.
وزیر امور خارجه حکومت افغانستان نیز با ارائه گزارشی از حجم خسارتهای وارده در این زمینلرزه، از پیامهای تسلیت و همدردی تسلیبخش دولت و مردم ایران و همچنین کمکهای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان قدردانی کرد.