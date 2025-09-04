خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بیانیه اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی مطرح شد؛

تأکید بر حمایت از فلسطین و همبستگی با ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی

تأکید بر حمایت از فلسطین و همبستگی با ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1681991
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای با عنوان اعلامیه داکار با تأکید بر حمایت از فلسطین و همبستگی با ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی بر ضرورت همبستگی کشور‌های اسلامی و مقابله با چالش‌های پیش روی جهان اسلام تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، پنجاه‌ و چهارمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار شد. اعضای این نشست در «اعلامیه داکار» بر ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی و مقابله با چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام تأکید کردند.

 

در این بیانیه مسأله فلسطین به‌عنوان «مسأله محوری امت اسلامی» مورد تأکید قرار گرفت و کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی به‌شدت محکوم شد. اعضا خواستار آتش‌بس فوری، خروج نیروهای اسرائیلی، بازگشایی گذرگاه‌ها و ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه شدند.

 

همچنین تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، لبنان، یمن و سوریه محکوم و این اقدامات «نقض آشکار منشور ملل متحد» و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای توصیف شد.

 

در بخش دیگری از این بیانیه تعرض‌های مکرر صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی و تلاش برای تغییر هویت اسلامی قدس محکوم گردید و بر جایگاه قدس به‌عنوان خط قرمز امت اسلامی تأکید شد.

 

اعضا همچنین نسبت به گسترش گروه‌های تروریستی در منطقه ساحل ابراز نگرانی کرده و بر لزوم حمایت از کشورهای این منطقه برای مقابله با تروریسم تأکید نمودند.

 

همچنین در پایان بیانیه تصریح شده که «تروریسم به هیچ دین و نژادی تعلق ندارد و مبارزه با آن نیازمند همبستگی و همکاری جهانی است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی