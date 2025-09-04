دیدار رییس سازمان انرژی اتمی با خانواده شهید عباسی

به گزارش ایلنا،‌محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با خانواده شهید فریدون عباسی از خدمات ارزنده این استاد پیشکسوت دانشگاه در پیشبرد اهداف و برنامه‌های صنعت هسته‌ای کشور تقدیر کرد.

اسلامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمندان پرافتخار کشور به ویژه دانشمند شهید فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران از فداکاری‌ها و مجاهدت‌های آنان در مسیر اعتلای دانش و صنعت هسته‌ای کشور یاد کرد.



گفتنی است فریدون عباسی، سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در جریان تهاجم رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

