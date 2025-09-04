خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رییس سازمان انرژی اتمی با خانواده شهید عباسی

دیدار رییس سازمان انرژی اتمی با خانواده شهید عباسی
کد خبر : 1681982
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رییس‌جمهور با خانواده دانشمند هسته‌ای شهید فریدون عباسی دیدار کرد و یاد و خاطره رییس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا،‌محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با خانواده شهید فریدون عباسی از خدمات ارزنده این استاد پیشکسوت دانشگاه در پیشبرد اهداف و برنامه‌های صنعت هسته‌ای کشور تقدیر کرد.

اسلامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمندان پرافتخار کشور به ویژه دانشمند شهید فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران از فداکاری‌ها و مجاهدت‌های آنان در مسیر اعتلای دانش و صنعت هسته‌ای کشور یاد کرد.

گفتنی است فریدون عباسی، سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در جریان تهاجم رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی