خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفیر ایران استوارنامه خود را به رئیس جمهور کرواسی تقدیم کرد

سفیر ایران استوارنامه خود را به رئیس جمهور کرواسی تقدیم کرد
کد خبر : 1681978
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری کرواسی، با حضور در دفتر ریاست جمهوری کرواسی استوارنامه خود را به رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین غریب نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری کرواسی، با حضور در دفتر ریاست جمهوری کرواسی استوارنامه خود را به جناب آقای زوران میلانوویچ، رئیس جمهور این کشور تقدیم و سپس با او دیدار کرد.

در دیدار با رئیس جمهور کرواسی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور کشورمان به همتای کروات خود، ابراز امیدواری کرد که با حمایت و مساعدت‌های رئیس جمهور کرواسی بتواند در طول ماموریتش در زاگرب، مناسبات میان دو کشور را در همه زمینه‌ها توسعه دهد. در این گفتگو، طرفین در خصوص مسائل جهانی و بین‌المللی از جمله مساله غزه و فلسطین تبادل نظر کرده و سفیر جمهوری اسلامی ایران مواضع شجاعانه رئیس جمهور کرواسی در خصوص غزه و نیز تجاوز غیر قانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان را ستود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی