واکنش فاضلی به لغو کنسرت شجریان
یک استاد جامعه شناسی تاکید کرد: احتمالا کل داستان این است که فردی یا گروهی در جلسهای یا در ذهنش گفته: اگر مثلا صد هزار نفر بیایند در میدان آزادی و کنسرت همایون شجریان را ببینند، حضور چنین جمعیتی را چگونه توجیه کنیم؟
به گزارش ایلنا، محمد فاضلی در واکنش به لغو کنسرت شجریان نوشت:
احتمالا کل داستان این است که فردی یا گروهی در جلسهای یا در ذهنش گفته: اگر مثلا صد هزار نفر بیایند در میدان آزادی و کنسرت همایون شجریان را ببینند، حضور چنین جمعیتی را چگونه توجیه کنیم؟ تفسیر معنای اجتماعی آن چه میشود؟ دلالت سیاسی/فرهنگی آن چیست؟
پس، کنسرت بی کنسرت، لغو شود!