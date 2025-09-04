خبرگزاری کار ایران
واکنش فاضلی به لغو کنسرت شجریان

واکنش فاضلی به لغو کنسرت شجریان
یک استاد جامعه شناسی تاکید کرد: احتمالا کل داستان این است که فردی یا گروهی در جلسه‌ای یا در ذهنش گفته: اگر مثلا صد هزار نفر بیایند در میدان آزادی و کنسرت همایون شجریان را ببینند، حضور چنین جمعیتی را چگونه توجیه کنیم؟

به گزارش ایلنا، محمد فاضلی در واکنش به لغو کنسرت شجریان نوشت:

احتمالا کل داستان این است که فردی یا گروهی در جلسه‌ای یا در ذهنش گفته: اگر مثلا صد هزار نفر بیایند در میدان آزادی و کنسرت همایون شجریان را ببینند، حضور چنین جمعیتی را چگونه توجیه کنیم؟ تفسیر معنای اجتماعی آن چه می‌شود؟ دلالت سیاسی/فرهنگی آن چیست؟

 

پس، کنسرت بی کنسرت، لغو شود!

 

 

 

 

 

