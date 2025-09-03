خبرگزاری کار ایران
نخعی در تذکر شفاهی:

انتقاد از توزیع ناعادلانه نهاده‌های دامی بین استان‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس با بیان اینکه توزیع نهاده‌های دامی بین استان‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناعادلانه بود، از وزارت جهاد کشاورزی مشخصا شرکت پشتیبانی امور دام و عشایر خواست که این روند را اصلاح کنند.

به گزارش ایلنا، مصطفی نخعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: حقیقت تلخی که سال‌ها است گریبانگیر مردم عزیز از اقشار مختلف شده گرانی و تورم افسارگسیخته است در همین راستا صنعت دام کشور که سال‌ها مایه افتخار و تامین کننده نیاز داخلی کشور بود به دلیل سیاست‌های نادرست، محدود کردن صادرات وعدم خرید تضمینی در برخی مناطق کشور که ضرورت دارد و همینطور گرانی وعدم تامین کافی نهاده‌های دامی متاسفانه به شدت آسیب دیده است.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیرا نهاده‌هایی توسط وزارت جهاد کشاورزی در کشور به صورت بسیار ناعادلانه و غیرمنصفانه توزیع شده کمااینکه استانی همچون خراسان جنوبی که چهارمین کشور عشایرنشین کشور است با تعداد قابل توجهی دام سبک و سنگین، استانی که ۱۰ها سال است درگیر خشکسالی‌های بسیار شدید است متاسفانه در رتبه‌های آخر این توزیع قرار داشت.

نخعی تصریح کرد: از وزارت جهاد کشاورزی مشخصا شرکت پشتیبانی امور دام و عشایر درخواست داریم که این موضوع را حتما وظیفه دارند هرچه زودتر اصلاح کنند.

وی یادآور شد: وزارت بهداشت در یک تخلف آشکار ظرفیت‌های بومی متعهد خدمت در ۲۶ استان از جمله خراسان جنوبی، ۴۰ درصد کاهش داده که ظلم آشکار به دانش آموزان مستعد این استان است.

