تذکر نماینده مجلس درباره تخریب و آتش‌سوزی عمدی باغ‌های بروجرد

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند تخریب، خشکاندن و حتی سوزاندن عمدی باغ‌های این شهر، آن را نتیجه ترک فعل‌ها و بی‌قانونی‌ها دانست و خطاب به قوه قضاییه خواستار رسیدگی جدی شد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) طی تذکر شفاهی گفت: چه چیزی در طول سال‌های اخیر این جرأت را داده است که با تخریب، خشکاندن و حتی سوزاندن عمدی باغ‌های بروجرد – این میراث گرانبهای ملی و جهانی – برج و باروی ترک فعل‌های و بی‌قانونی‌ها را بر ریه‌های شهر و حق مسلم شهروندان بنا کنند؟

وی طی تذکر به قوه قضاییه بیان کرد: پای چه چیزی در این میان می‌لنگد که ریه‌های تنفسی شهر بر نقشه بروجرد روز به روز رنگ می‌بازد و این تنها بخشی از سناریوی شوم تخریب باغات بروجرد است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین در کنار این دغدغه‌ها، لازم می‌دانم از وزیر محترم بهداشت و درمان به دلیل صدور مجوز دانشکده علوم پزشکی بروجرد تشکر کنم؛ مطالبه‌ای دیرین که با پیگیری، اصرار و سماجت شبانه‌روزی محقق شد. مهم است که ما برای سامان یافتن حوزه بهداشت و درمان شهرمان تلاش کنیم چراکه ما دل در گرو رضایت خدا بسته ایم.

