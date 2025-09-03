وزیر بهداشت در خصوص اخذ مجوز بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی بروجرد اهتمام ویژه داشته باشد

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: بابت صدور مجوز دانشکده علوم پزشکی شهرستان بروجرد بعد از گذشت ۱۰ سال از مجلس دهم تا به امروز؛ از وزیران وقت و فعلی وزارت بهداشت، درمان و پزشکی، آقایان قاضی زاده هاشمی، نمکی، عین اللهی و ظفرقندی تشکر می‌کنم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از وزرای قبل بابت افزایش رشته‌های دانشکده پرستاری از تک رشته‌ای به ۵ رشته و از وزیر فعلی برای صدور مجوز دانشکده علوم پزشکی بروجرد و ارتقای دانشکده پرستاری تشکر می‌کنیم، ادامه داد: از وزیر بهداشت درخواست دارم در خصوص اخذ مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی بروجرد که موافقت وصولی آن هم صادر شده، اهتمام ویژه به خرج دهد.

وی ضمن تشکر از استاندار لرستان به دلیل عملکرد خوب و رفتار حکیمانه و عادلانه در تعامل با سایر شهرستان‌ها در استان، گفت: تعامل سازنده و پیگیری دلسوزانه استاندار امروز فصل ارزشمندی از پیشرفت را در استان محروم لرستان رقم زده است. اتحاد مقدس بین استاندار، فرماندار، شورای شهر و شهرداری بروجرد انصافا موجب افزایش رضایتمندی است.

گودرزی در پایان اعلام کرد فردا با حضور استاندار لرستان در شهر بروجرد، عملیات اجرایی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان پروژه شهری آغاز خواهد شد که جای شکرگذاری و تبریک به مردم دارد.

