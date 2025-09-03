خبرگزاری کار ایران
جهانگیر در نشست خبری:

در صورت پذیرش توبه تتلو پرونده برای عفو خدمت رهبری معرفی می‌شود

در صورت پذیرش توبه تتلو پرونده برای عفو خدمت رهبری معرفی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از احراز توبه امیر تتلو، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست واصل شده و در حال بررسی است. اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند، پرونده برای عفو خدمت مقام معظم رهبری معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو گفت: اولاً باید توجه داشت که در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام «توبه» وجود دارد که نشان می‌دهد حتی پس از اثبات جرم هم یکی از راه‌های سقوط حکم، توبه است و بسیاری از افراد تاکنون از این حق قانونی استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: پس از احراز توبه وی، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست واصل شده و در حال بررسی است. اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند، پرونده برای عفو خدمت مقام معظم رهبری معرفی خواهد شد.

 

