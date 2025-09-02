معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: وحدت و انسجام ملی شاید مهم‌ترین عامل پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود. در روز اول جنگ، اقدامات برجسته و شاید نادری از سوی حاکمیت در جایگزینی فرماندهان عالی‌رتبه انجام شد اما روز دوم جنگ، روز پایان روند تجاوز به کشورمان به خاطر حضور مردم بود و به همین دلیل روند این جنگ تغییر کرد. امروز هم بیش از گذشته به انسجام، وحدت و یکپارچگی نیازمندیم تا بتوانیم مسیر تعالی کشور را پیش بگیریم.

عارف با بیان اینکه ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از دستاوردهای ارزشمند دهه ۹۰ بود، گفت: ما با ایجاد این صندوق که حمایت دولت و مجلس را به همراه داشت، توانستیم جواب خوب و شاید به‌زعم عده‌ای فراتر از تصور از تلاش‌های جوانان دانشمند خود بگیریم. البته ما ظرفیت و توان جوانان دانشمند خود را بیش از این می‌دانیم، بنابراین باید بستر مناسب‌تری برای این جوانان در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه دانش‌بنیان فراهم کنیم. افزایش ثروت ملی یکی از چالش‌های اصلی پنج دهه گذشته کشور است و ما می‌توانیم از مسیر فعالیت جوانان دانشمند و شرکت‌های دانش‌بنیان این چالش را حل کنیم.

وی با اشاره به خاص بودن شرایط کشور و دولت چهاردهم، تأکید کرد: در این شرایط خاص وظیفه ما در دولت این است که در جهت آرامش مردم اقدام کنیم. در یک سال گذشته هم دولت در جهت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گام برداشته است. البته دشمن در فضای مجازی برای از بین بردن آرامش مردم فعال است و اخباری را منتشر می‌کند که خلاف آن ثابت می‌شود، اما باز هم دست از این رویکرد برنمی‌دارد تا به آرامش مردم آسیب وارد کند. با این حال جامعه باید آرامش خود را حفظ کند و مطمئن باشد خدمتگزاران در پی رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم هستند.

معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: دولت چهاردهم از ابتدا با پیش‌بینی‌های دقیق، برنامه‌های خود را مصوب کرد و با آمادگی وارد صحنه شد. از این پس نیز دولت با آمادگی بیشتر حضور خواهد داشت، مخصوصاً اگر بخواهند کشورمان را به صحنه‌های غیرعقلانی و غیرمذاکره ـ که ما همیشه به آن پایبند بوده‌ایم ـ بکشانند. امیدوارم دشمن نخواهد باردیگر توان خود را در برابر ما امتحان کند، چراکه روسیاه خواهد شد.

عارف با اشاره به اهمیت توجه به فناوری‌های نوظهور در حفظ و ارتقای آمادگی کشور، اظهار کرد: در مسیر تهیه و تصویب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در دهه ۸۰، رسیدن به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه فناوری‌های نوظهور و اهمیت نیروی انسانی برای تحقق این هدف دیده شد، چراکه تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد در موقعیت‌هایی ضربه خوردیم که دست برتر را در فناوری نداشتیم. به همین جهت توجه به فناوری‌های نوین یکی از اولویت‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار گرفت.

وی افزود: امروز هم تصمیم درستی در توجه به فناوری‌های نوظهور گرفته شد. همه دولت‌ها برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش کردند. در ۲۰ سال گذشته پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم اما سرعت پیشرفت دنیا و منطقه از ما بیشتر بوده است. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه فناوری‌های نوظهور برسیم، ولی در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به راهکار جبران عقب‌ماندگی‌ها، تصریح کرد: ما سه سال برای جبران این عقب‌ماندگی فرصت داریم. در سال اول باید سازوکارهایی طراحی و اجرا کنیم تا این عقب‌ماندگی جبران شود و در دو سال بعد به جایگاه اول منطقه‌ای دست یابیم. من این هدف دست‌یافتنی را به‌عنوان وظیفه همه مسئولان این بخش، از جمله صندوق‌های حامی شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح می‌کنم.

وی با اشاره به کمبود بودجه دولتی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: منابع دولتی پاسخگوی نیاز این شرکت‌ها نیست، بنابراین باید به دنبال ایجاد یک بانک تخصصی با سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باشیم. البته به هیچ‌وجه دنبال انحلال صندوق‌های حامی شرکت‌های دانش‌بنیان نیستیم؛ آن‌ها باید هویت خود را حفظ کنند و به‌عنوان سرمایه‌گذار در این بانک تخصصی حضور داشته باشند. دکتر افشین این مسئولیت را بپذیرد و ظرف دو ماه موافقت تأسیس این بانک را اخذ کند.

عارف با بیان اینکه باید جایگاه اول منطقه‌ای بین ۲۳ کشور را در زمینه فناوری‌های نوظهور ـ که شامل هوش مصنوعی نیز می‌شود ـ کسب کنیم، افزود: برای رسیدن به این هدف، صندوق نوآوری و شکوفایی باید برنامه سه‌ساله تحولی را تهیه کند. این صندوق حل ابرچالش‌های کشور از جمله کمبود آب و برق را در اولویت قرار دهد. همچنین باید طرح‌های دانش‌بنیان صادرات‌محور پیگیری شود، زیرا توسعه صادرات و همکاری‌های فناوری با کشورهای منطقه و اوراسیا در اولویت‌های دولت قرار دارد. استفاده از تجارب اعضای پیشین هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و همکاری و هم‌افزایی این صندوق با سایر صندوق‌ها نیز باید دنبال شود و دولت هم از این صندوق حمایت خواهد کرد.

در این مراسم از محمدصادق خیاطیان رئیس پیشین هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی قدردانی و اصغر نورالله‌زاده به‌عنوان رئیس جدید معارفه شد.