رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به وقت محلی، در دیدار با آقای «شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین، ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رهبر معظم انقلاب اسلامی به وی، ریاست چین بر سازمان همکاری شانگهای را همراه با توفیقات قابل توجه در عرصه‌های مختلف توصیف کرد که ایران نیز از آن‌ها استقبال کرده و اظهار داشت: ابتکار رئیس جمهور چین در زمینه حکمرانی جهانی مورد تایید و توجه جمهوری اسلامی ایران نیز هست.

رئیس جمهور با بیان اینکه آماده‌ایم در هر شرایطی تشریک مساعی بین دو کشور را تداوم بخشیم تا روابط ایران و چین به سطح حداکثری ارتقا یابد، افزود: آمریکا در راستای تداوم و توسعه سیاست یکجانبه‌گرایی به خود اجازه تهاجم به کشورهای مختلف را می‌دهد و اکنون دیگر در این زمینه حد و مرزی نمی‌شناسد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه چین می‌تواند روی ایران به عنوان کشوری دوست و متحدی قوی و مصمم حساب کند، تصریح کرد: هدف اصولی و بنیادی جمهوری اسلامی ایران تثبیت و تقویت صلح و امنیت در منطقه است؛ باید مانع ظلم و تجاوز و یکجانبه‌گرایی شویم. ایران خواهان جهانی است که در آن قانون و ارتباط کشورها از موضع برابر حکمفرما باشد، نه زور، تحمیل و تجاوز.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران معطوف به موضع اصولی رهبر معظم انقلاب اسلامی آماده و علاقمند به گسترش همه جانبه روابط و همکاری‌ها با چین است، گفت: آماده همکاری برای اجرای همه مفاد توافق جامع ۲۵ساله دو کشور هستیم و می‌توانیم با پیگیری ساز و کارهای لازم، عملگرایی هدفمند و هوشمند را در دستور کار خود قرار دهیم.

پزشکیان همچنین علاقه‌مندی ایران برای همکاری با چین جهت احداث خطوط قطار سریع‌السیر و نیز احداث خطوط بزرگراهی را اعلام کرد و اظهار داشت: ظرفیت و زمینه بسیار خوبی برای همکاری در این زمینه میان دو کشور وجود دارد.

رئیس جمهور چین نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه آماده و مایل هستیم با نگاه به آینده روابط خود با ایران را توسعه دهیم، افزود: تسریع در اجرای توافقات پیشین دو کشور از جمله در دیداری که در قازان داشتیم، قابل پیگیری است؛ چین آماده و علاقه‌مند به گسترش همکاری‌ها با ایران در عرصه‌های مختلف است.

شی جین پینگ حمله به جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار اصول بین‌المللی و قواعد حقوقی توصیف و تصریح کرد: زور هرگز راهی برای حل مشکلات نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران شریک راهبردی ماست و باید برای تقویت سازمان همکاری شانگهای در راستای مقابله با یکجانبه‌گرایی با یکدیگر به طور جدی همکاری کنیم.

رئیس جمهور چین با بیان اینکه به عدالت و انصاف پایبندیم و حقوق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسیم، گفت: در طی سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی، زمینه تداوم همکاری‌ها را ایجاد کرده‌ایم و در حال حاضر نیز آماده‌ایم به صورت برد-برد روابط خود را در همه زمینه‌ها به ویژه در عرصه مواصلاتی گسترش دهیم.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد: همانگونه که در نشست روز گذشته شانگهای پلاس گفتم، همه کشورهای جهان باید محترم شمرده شوند و از تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه حمایت می‌کنیم.

