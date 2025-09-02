خبرگزاری کار ایران
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس مطرح کرد؛

تشکیل کمیته مشترک وزارت جهاد، صمت و دادگستری و سازمان بازرسی برای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری و سازمان بازرسی برای نظارت بر نحوه توزیع کالاها به ویژه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کنند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی  با اشاره به جلسه نظارتی صبح امروز (سه شنبه ۱۱ شهریور ماه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص بررسی علل افزایش قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا، گفت: بر اساس وظیفه نظارتی کمیسیون در حوزه پیگیری حقوق عامه، امروز جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری، رئیس تعزیرات حکومتی و نماینده ارشد سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و دستگاه ها به تفکیک وظایف خود، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: فاصله قیمتی کالاهای اساسی در نقاط مختلف شهر و کشور، کمبود نیروی انسانی متخصص در نهادهای نظارتی و تعزیرات، احتکار محصولات به ویژه برنج توسط شرکت های بزرگ و توزیع بالاتر از قیمت مصوب و عرضه خارج از قیمت مصوب با وجود اختصاص ارز به آنها بخشی از مشکلاتی است که اعضای کمیسیون در این جلسه به آنها اشاره کردند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری و سازمان بازرسی تشکیل شود و بر نحوه توزیع کالا به ویژه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کنند، نظارت کرده و گزارشی از نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در توزیع کالا تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند.

