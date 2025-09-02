تشکیل کمیته مشترک وزارت جهاد، صمت و دادگستری و سازمان بازرسی برای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی با اشاره به جلسه نظارتی صبح امروز (سه شنبه ۱۱ شهریور ماه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص بررسی علل افزایش قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا، گفت: بر اساس وظیفه نظارتی کمیسیون در حوزه پیگیری حقوق عامه، امروز جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری، رئیس تعزیرات حکومتی و نماینده ارشد سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و دستگاه ها به تفکیک وظایف خود، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: فاصله قیمتی کالاهای اساسی در نقاط مختلف شهر و کشور، کمبود نیروی انسانی متخصص در نهادهای نظارتی و تعزیرات، احتکار محصولات به ویژه برنج توسط شرکت های بزرگ و توزیع بالاتر از قیمت مصوب و عرضه خارج از قیمت مصوب با وجود اختصاص ارز به آنها بخشی از مشکلاتی است که اعضای کمیسیون در این جلسه به آنها اشاره کردند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری و سازمان بازرسی تشکیل شود و بر نحوه توزیع کالا به ویژه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کنند، نظارت کرده و گزارشی از نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در توزیع کالا تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند.

