دیدار ارشد نظامی ارتش در استان مازندران با فرمانده پدافند هوایی شهید ظرافتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار دوم ابوطالب مطلبی، فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان مازندران به مناسبت دهم شهریور ماه، سالروز پدافند هوایی، با امیر سرتیپ دوم سید احمد مهدی‌نژاد، فرمانده پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر دریادار دوم مطلبی در این دیدار ضمن تبریک روز پدافند هوایی با تأکید برنقش تعیین‌کننده پدافند در ارتقای توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: اقدامات پدافند هوایی در حراست از آسمان کشور، ستودنی است. تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی کارکنان پدافند هوایی نمادی از اخلاص و روحیه جهادی است و امنیت و آرامش امروز کشور مرهون همین مجاهدت‌ها و تلاش‌هاست.

امیر سرتیپ دوم مهدی‌نژاد، فرمانده پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر نیز در این دیدار بر آمادگی گروه پدافند هوایی بابلسر برای انجام وظایف محوله و ادامه مسیر شهدای والامقام پدافند هوایی تأکید کرد.

