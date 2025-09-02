اعلام وصول استیضاح وزرا نباید معطل بماند

به گزارش ایلنا؛ قاسم روانبخش در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: ما نمایندگان بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی، در برابر قرآن و خدای متعال قسم خورده‌ایم که از قانون اساسی دفاع و برای تأمین مصالح مردم تلاش کنیم و طبق بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس هم، موظفیم که از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان به طور کامل محافظت کنیم.

وی افزود: متأسفانه شاهد اتفاقاتی هستیم که خلاف این اصول است به عنوان مثال طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، هر طرح قانونی که با امضای حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان همراه باشد، قابلیت طرح در مجلس را دارد اما متأسفانه در برخی موارد این طرح‌ها به موقع اعلام وصول نمی شود و معطل می‌مانند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین موضوع استیضاح وزرا چند ماه است که مطرح شده و چند وزیر هم استیضاح شده‌اند اما متأسفانه اعلان وصول استیضاح‌ها صورت نمی‌گیرد؛ در حالی که آیین‌نامه داخلی به صراحت آمده است که این اعلان باید فوراً انجام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: گروه کثیری از نمایندگان این استیضاح‌ها را امضا کرده‌اند و این حق نظارتی قانونی ماست. اگر وزیری واقعاً باید استیضاح شود، باید در مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد تا سایر وزرا نیز حساب کار خود را بدانند.

روانبخش یادآور شد: در مورد قطعی برق شرایط فعلی ما شباهت زیادی به شرایطی دارد که در دولت پیشین تجربه شد؛ زمانی که شاهد قطع برق 7 ساعته بودیم. شهید رئیسی وقتی دولت را تحویل گرفت، با وضعیتی بحرانی مواجه بود و خشکسالی و تحریم‌ها را هم داشتیم اما آن زمان چه کردند که این مشکل در مدت سه سال حل شد؟

وی تصریح کرد: اکنون سوال این است که چرا دوباره به چنین وضعیت بحرانی مبتلا شده‌ایم؟ قطع برق 6 ساعته چاه‌های کشاورزی، موجب گرانی مواد غذایی و میوه‌هایی مانند خیار شده و از سوی دیگر صنایع کشور نیز با توقف مواجه شده‌اند. آیا هیچ راه‌حلی وجود ندارد؟به طور قطع می‌توان از تجربیات و کارشناسان وزارت نیرو در آن دوره استفاده کرد و راهکارهای موفق پیشین را مجدداً به کار گرفت.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: روز گذشته در مسجد حضور داشتم و در سخنرانی مردم همه سوال‌شان درباره برق بود اما متأسفانه به این مسئله توجه کافی نمی‌شود و کار کارشناسی دقیق و درست انجام نمی‌گیرد. دولت به جای تمرکز بر این موضوع حیاتی، مشغول پرداختن به مسائل حاشیه‌ای است؛ به عنوان مثال برگزاری کنسرت در خیابان آزادی تا مردم به ظاهر خوشحال باشند؛ این رویکرد مثل بیمارانی است که نمی‌توانند درد خود را درمان کنند و به جای درمان، موسیقی‌ای پخش می‌شود تا درد را فراموش کنند و زمان بگذرد. آیا واقعاً راه‌حل مشکلات مردم همین است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که وظیفه نمایندگان است که از حقوق مردم دفاع کنند و نگذارند این مسائل تداوم یابد.

