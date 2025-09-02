نقرهکار در گفتوگو با ایلنا:
رئیس قوه قضائیه به پرونده احضار و بازداشت شماری از وکلای گیلانی ورود کند
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه هرگونه بازداشت یا محدودیت برای وکلا باید در چارچوب دقیق قانون و با رعایت الزامات حکومت قانون صورت گیرد، خاطرنشان کرد: انتظار میرود مراجع نظارتی و قوه قضائیه با رعایت شاخصها و استانداردهای جهانی در مراقبت از شأن حرفهای وکلا، با حساسیت و دقت مضاعف به این سنخ پرونده ها ورود کنند و تدابیری برای تضمین امنیت و استقلال وکلا در سراسر کشور بیندیشند.
محمدصالح نقرهکار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز نگرانی نسبت به اخبار مربوط به احضار، تعقیب و بازداشت شماری از وکلای دادگستری در استان گیلان، خواستار ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به این موضوع شد.
وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه همواره وکلا را همکار خود خطاب کرده و این انتظار سزاواری است که در جهت حمایت از کنشگران مستقل عدالت قضایی ، نظارت و مراقبت بهنگام معمول گردد. وکلای دادگستری، دیدهبانان حقوق شهروندی و حقوق عامه، حاکمیت قانون و آزادی بیان هستند و تضمین حقوق حرفهای و تأمین امنیت آنان نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه ضرورتی برای ارتقای اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی است.
نقرهکار با اشاره به ضرورت همکاری نهادی قوه قضائیه و کانونهای وکلا در مقوله پیشگیری از مخاطرات فراروی وکلا افزود: چنین همکاریای میتواند شرایط پرریسک وکلا را کاهش دهد. در نظامهای حمایتی دنیا، وکلای در معرض خطر، از پشتوانههای ویژه برخوردارند تا بتوانند بدون بیم و نگرانی از فشار و تهدید، به دفاع از حقوق شهروندان بپردازند.
وی تأکید کرد: امنیت وکلا در برابر بازداشتهای ناروا، تهدیدهای امنیتی و حتی اقداماتی چون تفتیش تلفن همراه یا ورود به حریم خصوصی عقاید آنان، موضوعی است که باید بهطور جدی مورد وارسی قرار گیرد. چنین اقداماتی میتواند لطمه به شأن حرفهای و استقلال وکالت وارد کند.
این وکیل دادگستری درخواست کرد که دادستانها حساسیت ویژهای نسبت به وضعیت وکلا داشته باشند و ضمن برخورد قاطع با هر سطح فساد، به مقوله آزادی بیان و کنش و آزادی اندیشه وکلا هم توجه جدی شود.
نقرهکار با بیان اینکه هرگونه بازداشت یا محدودیت برای وکلا باید در چارچوب دقیق قانون و با رعایت الزامات حکومت قانون صورت گیرد، خاطرنشان کرد : انتظار میرود مراجع نظارتی و قوه قضائیه با رعایت شاخصها و استانداردهای جهانی در مراقبت از شأن حرفهای وکلا، با حساسیت و دقت مضاعف به این سنخ پرونده ها ورود کنند و تدابیری برای تضمین امنیت و استقلال وکلا در سراسر کشور بیندیشند.