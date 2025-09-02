خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقره‌کار در گفت‌وگو با ایلنا:

رئیس قوه قضائیه به پرونده احضار و بازداشت شماری از وکلای گیلانی ورود کند

رئیس قوه قضائیه به پرونده احضار و بازداشت شماری از وکلای گیلانی ورود کند
کد خبر : 1680916
لینک کوتاه کپی شد.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه هرگونه بازداشت یا محدودیت برای وکلا باید در چارچوب دقیق قانون و با رعایت الزامات حکومت قانون صورت گیرد، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مراجع نظارتی و قوه قضائیه با رعایت شاخص‌ها و استانداردهای جهانی در مراقبت از شأن حرفه‌ای وکلا، با حساسیت و دقت مضاعف به این سنخ پرونده ها ورود کنند و تدابیری برای تضمین امنیت و استقلال وکلا در سراسر کشور بیندیشند.

محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز نگرانی نسبت به اخبار مربوط به احضار، تعقیب و بازداشت شماری از وکلای دادگستری در استان گیلان، خواستار ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به این موضوع شد.

وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه همواره وکلا را همکار خود خطاب کرده و این انتظار سزاواری است که در جهت حمایت از کنشگران مستقل عدالت قضایی ، نظارت و مراقبت بهنگام معمول گردد. وکلای دادگستری، دیده‌بانان حقوق  شهروندی و حقوق عامه، حاکمیت قانون و آزادی بیان هستند و تضمین حقوق حرفه‌ای و تأمین امنیت آنان نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه ضرورتی برای ارتقای اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی است.

نقره‌کار با اشاره به ضرورت همکاری نهادی قوه قضائیه و کانون‌های وکلا در مقوله پیشگیری از مخاطرات فراروی وکلا افزود: چنین همکاری‌ای می‌تواند شرایط پرریسک وکلا را کاهش دهد. در نظام‌های حمایتی دنیا، وکلای در معرض خطر، از پشتوانه‌های ویژه برخوردارند تا بتوانند بدون بیم و نگرانی از فشار و تهدید، به دفاع از حقوق شهروندان بپردازند.

وی تأکید کرد: امنیت وکلا در برابر بازداشت‌های ناروا، تهدیدهای امنیتی و حتی اقداماتی چون تفتیش تلفن همراه یا ورود به حریم خصوصی عقاید آنان، موضوعی است که باید به‌طور جدی مورد وارسی قرار گیرد. چنین اقداماتی می‌تواند لطمه‌ به شأن حرفه‌ای و استقلال وکالت وارد کند.

این وکیل دادگستری درخواست کرد که دادستان‌ها حساسیت ویژه‌ای نسبت به وضعیت وکلا داشته باشند و ضمن برخورد قاطع با هر سطح فساد، به مقوله آزادی بیان و کنش و آزادی اندیشه وکلا هم توجه جدی شود.

نقره‌کار با بیان اینکه هرگونه بازداشت یا محدودیت برای وکلا باید در چارچوب دقیق قانون و با رعایت الزامات حکومت قانون صورت گیرد، خاطرنشان کرد : انتظار می‌رود مراجع نظارتی و قوه قضائیه با رعایت شاخص‌ها و استانداردهای جهانی در مراقبت از شأن حرفه‌ای وکلا، با حساسیت و دقت مضاعف به این سنخ پرونده ها ورود کنند و تدابیری برای تضمین امنیت و استقلال وکلا در سراسر کشور بیندیشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی