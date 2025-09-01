خبرگزاری کار ایران
طباطبایی:

دیدار پزشکیان و پوتین پربار و مهم بود

دیدار پزشکیان و پوتین پربار و مهم بود
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت: دنیای امروز آبستن نفی زور و یکجانبه‌گرایی است وجایگاه ممتاز ایران در هنگامه تقسیم قدرت باید محفوظ باشد.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در  حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جلسه ‎رئیس‌جمهور پزشکیان با ولادیمیر ‎پوتین رئیس‌جمهور روسیه بسیار پربار و مهم بود و بیشتر از دو ساعت به‌طول انجامید. 

دیدارهای دوجانبه در  اجلاس ‎شانگهای سازنده و مفید بود. 

دنیای امروز آبستن نفی زور و یکجانبه‌گرایی است وجایگاه ممتاز ایران در هنگامه تقسیم قدرت باید محفوظ باشد.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
