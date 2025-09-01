طباطبایی:
دیدار پزشکیان و پوتین پربار و مهم بود
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری گفت: دنیای امروز آبستن نفی زور و یکجانبهگرایی است وجایگاه ممتاز ایران در هنگامه تقسیم قدرت باید محفوظ باشد.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جلسه رئیسجمهور پزشکیان با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه بسیار پربار و مهم بود و بیشتر از دو ساعت بهطول انجامید.
دیدارهای دوجانبه در اجلاس شانگهای سازنده و مفید بود.
دنیای امروز آبستن نفی زور و یکجانبهگرایی است وجایگاه ممتاز ایران در هنگامه تقسیم قدرت باید محفوظ باشد.»