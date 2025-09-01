عیادت رحیمی از نماینده دوره یازدهم مجلس

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز امور نمایندگان مجلس، عبدالعلی رحیمی مظفری رییس مرکز امور نمایندگان‌ از محمد صفایی نماینده دوره یازدهم مجلس -که با بیماری سخت دست به گریبان شده است- عیادت کرد.

رییس مرکز امور نمایندگان مجلس با بیان اینکه همچنین پیام رییس مجلس مبنی بر آرزوی سلامتی، شفای عاجل و اینکه کنار شما هستم را به ایشان و خانواده محترم‌شان رساندیم، گفت: ضمن آنکه علاوه‌بر عیادت، در گفت‌وگو با خانواده آقای صفایی در جریان آخرین وضعیت درمانی ایشان قرار گرفته و رسیدگی به مشکلات درمانی‌شان را پیگیری کردیم و به‌یقین از هیچ‌گونه تلاش و همراهی با این خدمت‌گذار شایسته‌ و خانواده‌شان در مسیر درمان‌ دریغ نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین خانواده آقای صفایی نیز از حمایت‌های رییس مجلس نهایت تشکر را کردند.

