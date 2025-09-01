خبرگزاری کار ایران
عیادت رحیمی از نماینده دوره یازدهم مجلس

عیادت رحیمی از نماینده دوره یازدهم مجلس
کد خبر : 1680747
رییس مرکز امور نمایندگان مجلس از محمد صفایی نماینده دور یازدهم مردم گناباد و بجستان در استان خراسان رضوی -که حدود و ۲ سال و نیم در بستر بیماری است- عیادت کرد و پیام رییس مجلس مبنی بر آرزوی سلامتی، شفای عاجل و اینکه کنار شما هستم را به ایشان و خانواده محترم‌شان رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز امور نمایندگان مجلس، عبدالعلی رحیمی مظفری رییس مرکز امور نمایندگان‌ از محمد صفایی نماینده دوره یازدهم مجلس -که با بیماری سخت دست به گریبان شده است- عیادت کرد.

رییس مرکز امور نمایندگان مجلس با بیان اینکه همچنین پیام رییس مجلس مبنی بر آرزوی سلامتی، شفای عاجل و اینکه کنار شما هستم را به ایشان و خانواده محترم‌شان رساندیم، گفت: ضمن آنکه علاوه‌بر عیادت، در گفت‌وگو با خانواده آقای صفایی در جریان آخرین وضعیت درمانی ایشان قرار گرفته و رسیدگی به مشکلات درمانی‌شان را پیگیری کردیم و به‌یقین از هیچ‌گونه تلاش و همراهی با این خدمت‌گذار شایسته‌ و خانواده‌شان در مسیر درمان‌ دریغ نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین خانواده آقای صفایی نیز از حمایت‌های رییس مجلس نهایت تشکر را کردند.

 

انتهای پیام/
