اعلام آمادگی ایران برای کمک به مردم زلزله‌زده افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه در پی زمین‌لرزه شدید در افغانستان، آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت در روند امداد و نجات آسیب‌دیدگان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز مراتب همدردی کشورمان با مردم شریف افغانستان به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان حادثه زمین‌لرزه شدید در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان، از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین با اشاره به شدت زمین‌لرزه، آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت به حکومت افغانستان در روند امداد و نجات آسیب‌دیدگان اعلام کرد.

