سخنگوی وزارت امور خارجه:
در شرایط بیثبات منطقه اندیشه امام موسی صدر مسیر وحدت را نشان میدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: در زمانهای که منطقه ما با ناامنی فزاینده مواجه شده و ثبات و یکپارچگی کشورها در معرض فتنههای بیسابقه قرار دارد، اندیشه و آرای امام موسی صدر بسان چراغ فروزانی است که مسیر وحدت، همدلی و استقامت را به ما نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۴۷ سال از ناپدید شدن امام موسی صدر میگذرد، اما مرام و میراث او همچنان زنده و الهامبخش است.
