خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی وزارت امور خارجه:

در شرایط بی‌ثبات منطقه اندیشه امام موسی صدر مسیر وحدت را نشان می‌دهد

در شرایط بی‌ثبات منطقه اندیشه امام موسی صدر مسیر وحدت را نشان می‌دهد
کد خبر : 1680633
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: در زمانه‌ای که منطقه ما با ناامنی فزاینده مواجه شده و ثبات و یکپارچگی کشور‌ها در معرض فتنه‌های بی‌سابقه قرار دارد، اندیشه و آرای امام موسی صدر بسان چراغ فروزانی است که مسیر وحدت، همدلی و استقامت را به ما نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه  در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۴۷ سال از ناپدید شدن امام موسی صدر می‌گذرد، اما مرام و میراث او همچنان زنده و الهام‌بخش است.

وی افزود: در زمانه‌ای که منطقه ما با ناامنی فزاینده مواجه شده و ثبات و یکپارچگی کشور‌ها در معرض فتنه‌های بی‌سابقه قرار دارد، اندیشه و آرای امام موسی صدر بسان چراغ فروزانی است که مسیر وحدت، همدلی و استقامت را به ما نشان می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر