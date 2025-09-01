به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۴۷ سال از ناپدید شدن امام موسی صدر می‌گذرد، اما مرام و میراث او همچنان زنده و الهام‌بخش است.

وی افزود: در زمانه‌ای که منطقه ما با ناامنی فزاینده مواجه شده و ثبات و یکپارچگی کشور‌ها در معرض فتنه‌های بی‌سابقه قرار دارد، اندیشه و آرای امام موسی صدر بسان چراغ فروزانی است که مسیر وحدت، همدلی و استقامت را به ما نشان می‌دهد.

