رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
نباید اجازه دهیم افراد آسیب پذیر از خدمات درمانی محروم شوند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قیمت دارو و تجهیزات درمانی بسیار بالاست و مردم تحت فشار هستند، اما با نظارت دقیق و حسابشده میتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت گرامیداشت روز پزشک با جمعی از همکاران پزشک و بازرسان حوزه بهداشت و درمان در سازمان بازرسی دیدار و گفتوگو کرد.
خداییان با تبریک روز پزشک، جامعه پزشکی را از نخبگان کشور دانست و گفت: پزشکان قشر نخبه جامعه هستند؛ چرا که رشته پزشکی همواره پررقابتترین رشته بوده و کسانی موفق میشوند که از هوش و ذکاوت بالایی برخوردارند.
وی افزود: حرفه پزشکی سخت و حساس است، اما مهمتر از آن رسالت بزرگ نجات جان انسانهاست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سختیهای حرفه پزشکی گفت: خانواده پزشکان کمتر در کنار آنان هستند و این قشر در شرایط دشوار همواره به جای دوری از خطر، به دل خطر میروند.
وی با یادآوری ایام کرونا تأکید کرد: جامعه پزشکی در آن دوران با ایثار و فداکاری جان هزاران هموطن را نجات داد و شهدای بزرگی تقدیم کرد.
خداییان خطاب به پزشکان و بازرسان حوزه بهداشت و درمان سازمان بازرسی گفت: خدمت فقط درمان بیمار نیست؛ همین نظارت دقیق شما بر مراکز درمانی خدمتی بزرگ به مردم است. حضور دستگاههای نظارتی در کنار پزشکان و پرستاران در بحرانها، موجب دلگرمی آنان میشود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: در جامعه افرادی هستند که توان تأمین هزینههای درمان را ندارند و این وظیفه ماست که اجازه ندهیم آنان از خدمات درمانی محروم شوند. اگر داروهای ضروری کمیاب شود، باید ریشه آن را پیگیری کنیم؛ چرا که این کمبودها اغلب ناشی از سوء مدیریت یا حتی سوءاستفاده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی کمبودهای غیرواقعی گفت: نمونه آن کمبود شیرخشک است، اگر ارز مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی به موقع تامین شود، کمبودی ایجاد نمیشود؛ اما زمانی که ارز مورد نیاز آنها برای واردات مواد اولیه تامین نمیشود بایستی چندین برابر آن را برای واردات شیرخشک تخصیص دهند و یک رانت برای برخی افراد ایجاد میشود، اینجاست که نقش بازرسان متخصص در جلوگیری از این روند بسیار مهم است.
خداییان تصریح کرد: قیمت دارو و تجهیزات درمانی بسیار بالاست و مردم تحت فشار هستند، اما با نظارت دقیق و حسابشده میتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
وی خطاب به همکاران خود گفت: اگر سوءمدیریتی مشاهده کردید، با جدیت و قطعیت پیگیری کنید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن قدردانی از زحمات پزشکان و بازرسان گفت: ما در برابر خداوند مسئول هستیم. شما میتوانید با نظارتهای خود به بیماران و مردم کمک بزرگی کنید. باید بهگونهای عمل کنیم که اگر کسی قصد سوءاستفاده دارد، بداند سازمان بازرسی با او برخورد خواهد کرد.