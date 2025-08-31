بیانیه رسمی سپاه پاسداران در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در یمن
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای، جنایت هولناک و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم یمن را که منجر به شهادت نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی یمن، احمد غالب ناصرالرهوی، و جمعی از وزرا و همراهان وی شد، را به شدت محکوم کرد و این اقدام را نمونهای آشکار از تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت میداند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در یمن به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
جنایت اخیر رژیم پلید و نژادپرست صهیونیستی در حمله به صنعا پایتخت کشور قهرمان و مقاوم یمن که منجر به شهادت "احمد غالب ناصرالرهوی" نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی و تعدادی از وزرا و همراهان وی گردید، جنایت بارز جنگی علیه بشریت و نمونهای آشکار از تروریسم دولتی و خوی درندگی و ضد انسانی این رژیم شیطانی است که بیش از هر چیزی حامیان دولت جعلی صهیونی و پیشه کنندگان سکوت برابر جنایت آفرینیهای صهیونیستها در منطقه به ویژه غزه را مخاطب خود قرار میدهد.
برخلاف تصور صهیونیست ها و همراهان و پشتیبانان آنان، این جنایتها نهتنها اراده جهادی و عزم انقلابی ملت یمن را در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران و مستکبران تضعیف نخواهد کرد، بلکه خون پاک شهیدان این جنایت و دیگر شهدای مقاومت سرافراز اسلامی شعلههای خشم مقدس و بیداری ضد سلطه و ضد صهیون را در منطقه بیش از پیش شعلهور و بر دامنه و جغرافیای آن خواهد افزود.
ارتکاب این جنایت غم انگیز، بار دیگر پرده از چهره سیاه تبهکاران صهیونیست انداخت و ماهیت ضدانسانی و توسعهطلبانه اشغالگران قدس و تجاوز گران به سرزمینهای اسلامی را آشکارتر کرد؛ رژیمی که با حمایت تمام عیار و بیچونوچرای آمریکا و سکوت مجامع بینالمللی، به تجاوز، ترور و نسلکشی در منطقه ادامه میدهد و امنیت منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مقاومت اسلامی منطقه، به ویژه ملت مقاوم یمن، با تکیه بر ایمان، اراده و بهرهمندی از حمایت ملتهای آزاده در جای جای گیتی، پاسخ کوبنده و پشیمان کنندهای به جنایتکاران صهیونی خواهند داد؛ از تمامی دولتهای اسلامی و نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری میخواهد که با شجاعت و صراحت راهبردی به سکوت و بی عملی خود در قبال جنایتگریهای رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن دولت تروریست ایالات متحده امریکا، پایان داده و با اتخاذ مواضع قاطع و اقدامات موثر عملی، برابر این جنایات ایستادگی کرده و با حمایت از یمن قهرمان و غزه مظلوم، زمینههای توقف پایدار جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی را فراهم آورند.
در پایان، ضمن تبریک و تسلیت شهادت قهرمانان مقاومت یمن به رهبر و ملت سربلند، مقاوم و مقتدر این کشور و تجدید عهد با آرمانهای بلند شهدای مظلوم جنایت ضد انسانی اخیر، با صدای رسا قاطعانه اعلام میکنیم در کنار ملتهای مظلوم منطقه، به ویژه ملت های تاریخ ساز فلسطین و یمن، ایستادهایم و از هیچ تلاشی برای مقابله با رژیم اشغالگر و حامیان آن دریغ نخواهیم کرد. مقاومت ادامه دارد، و سرانجام پیروزی از آن حق و ملتهای حق طلب و طلم ستیز است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی