برپایی ۲۷۴مین بیمارستان سیار سپاه در چالدران
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه از برپایی دویست و هفتاد و چهارمین بیمارستان سیار ۶۴ تختخوابی این نیرو در روستای قرنقو چالدران خبر داد و گفت: این بیمارستان با هدف توسعه عدالت در سلامت و ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی، به بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه خدمات تخصصی ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه، سرهنگ پاسدار رسول صادق، معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، در تشریح جزئیات برپایی دویست و هفتاد و چهارمین بیمارستان سیار این نیرو، اظهار داشت: این بیمارستان در قالب طرح ملی جهاد سلامت و با همت رزمندگان بهداری رزمی شمالغرب نیروی زمینی سپاه، در روستای قرنقو از توابع بخش ببهجیک شهرستان چالدران در استان آذربایجان غربی مستقر شده است.
صادق هدف از برپایی این بیمارستان سیار را توسعه عدالت در سلامت در مناطق مرزی، کمبرخوردار و عملیاتی نیروی زمینی سپاه و ارتقای سطح سلامت و شاخصهای بهداشتی و درمانی در این مناطق دانست.
وی افزود: این اقدام با استفاده از ظرفیتهای جهادی رزمندگان بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه و با هماهنگی قرارگاه منطقهای حمزه سیدالشهدا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی به انجام رسیده است.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه با اشاره به خدمات قابل ارائه در این بیمارستان، تصریح کرد: پزشکان عمومی و متخصصین قلب و عروق، ارتوپدی، زنان و زایمان، داخلی، عفونی، جراحی مغز و اعصاب، داخلی مغز و اعصاب، بیهوشی، جراحی عمومی، دندانپزشکی، کودکان، گوش و حلق و بینی، چشمپزشکی، اپتومتری و عینکسازی و مشاوران به مردم شریف منطقه خدمترسانی خواهند کرد. این بیمارستان سیار ۶۴ تختخوابی شامل بخشهای درمانگاههای عمومی و تخصصی، دندانپزشکی، خدمات اورژانس، تریاژ و پرستاری، اتاق عمل، رادیولوژی، سونوگرافی، نوار قلب، آزمایشگاه، داروخانه، اکوکاردیوگرافی و بخشهای بستری زنان و مردان است که با رعایت طرح انطباق پزشکی، خدمات مراقبت از سلامت تخصصی و عمومی را به مراجعین ارائه میدهد.
صادق، راهبرد فرمانده نیروی زمینی سپاه را توسعه خدمات جهادی به مردم به عنوان صاحبان انقلاب اسلامی دانست و افزود: طرح ملی جهاد سلامت نیروی زمینی سپاه در مناطق کمبرخوردار، صعبالعبور، مرزی و عملیاتی، در راستای نهادینهسازی همین راهبرد و تحقق فرمان فرمانده معظم کل قوا مبنی بر محرومیتزدایی در عرصه بهداشت و درمان در مناطق هدف، اجرایی گردیده است.
وی در ادامه بر استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمندسازی، بهویژه پزشکی از راه دور و نسخهنویسی الکترونیک در بیمارستانهای سیار نیرو در طرح ملی جهاد سلامت تاکید کرد. دکتر صادق پیشبینی کرد که در طول یک هفته فعالیت این بیمارستان سیار، با حضور بیش از یکصد نفر پزشک، پرستار، پیراپزشک و گروههای پشتیبانی، بهداشتی، مدیریتی و اجرایی مرکز بهداری رزمی شمالغرب نیروی زمینی سپاه، به بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم منطقه خدمات مراقبت از سلامت بیمارستانی با کیفیت و عادلانه ارائه شود.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در پایان، هدف نهایی از جهاد سلامت در کشور را توسعه روحیه امید و نشاط اجتماعی و عمقبخشی به مبانی نظام و انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد که رزمندگان بهداری رزمی نیرو و بهویژه همکاران جهادی در قرارگاه منطقهای حمزه سیدالشهدا(علیه السلام) تا آخرین قطره خون خود در راه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و فرامین فرمانده معظم کل قوا تلاش و جهاد سلامت را ادامه خواهند داد.