معرفی ۹ قاضی منتخب پنجمین جشنواره آرای برتر دادگستری تهران

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران طی مراسمی باحضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از مسئولان قضایی، از منتخبین رتبه‌های اول تا سوم جشنواره آرا برتر دادگستری استان تهران تقدیر شد.

میثم یاری سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در حاشیه تجلیل از قضات برگزریده در جشنواره آرای برتر اظهار کرد: اتقان آرای حقوقی و آشنایی جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و حقوقدانان با آرای برتر از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است که امروز شاهد تقدیر از ۹ نفر از قضات دادگستری استان تهران به همین مناسبت هستیم.

وی در تشریح نحوه برگزاری این رویداد بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ پنجمین دوره این جشنواره در سه بخش حقوقی، کیفری و دادسرا توسط اداره آموزش و پژوهش معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران برگزار شد که بیش از ۱۶۵ رای برای شرکت در جشنواره از قضات سراسر استان دریافت شد.

یاری افزود: کمیته داوران این جشنواره که از ۹ قاضی عالی رتبه تشکیل شده بود، ظرف ۴۵ رو نسبت به بررسی آرای ارسالی اقدام کرد و در نهایت ۹ نفر از قضات به عنوان برگزیدگان جهت تقدیر معرفی شدند.

وی گفت: طی نشستی با حضور دکتر القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، سید رضا سجودی رئیس کارگزینی قضات و جمعی از مسئولان قضایی از قضات برگزیده در پنجمین جشنواره آرای برتر تقدیر بعمل آمد.

یاری، خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره آرای برگزیده، بخشی از تلاش‌های معاونت منابع انسانی و آموزش دادگستری استان تهران در اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای اتقان آرا، صدور احکام قوی و مستحکم و ارج‌گذاری به تلاش‌های قضات در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه برای معرفی و تجلیل از قضات عادل، تلاشگر و خوش‌نام است.

اسامی قضات منتخب در هر یک از گروه‌های مورد ارزیابی به شرح ذیل است:

عیسی بلوری اربط مستشار دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران حائز رتبه اول، سید مهدی کاظمی دادرس علی البدل مجتمع قضایی شهید مطهری تهران حائز رتبه دوم و هانی حاجیان رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به عنوان حائز رتبه سوم در بخش آرای حقوقی

مجید کاویانی مستشار شعبه دوم دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران حائز رتبه اول، محمد هادی فضلعلی رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران حائز رتبه دوم و ابراهیم ترابی گلسفید رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران حائز رتبه سوم در بخش کیفری

محمد مهدی شیرازی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند به عنوان رتبه اول و سید عبدالسعید مدرس، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران به عنوان رتبه دوم و محمد جواد شفیعی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران به عنوان رتبه سوم در بخش آرای دادسرا.

