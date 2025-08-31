محکومیت اقدام تجاوزکارانه کشورهای اروپایی در پی فعال سازی مکانیزم ماشه

به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

کشورهای عضو تروئیکا، علی رغم مذاکرات متعدد با ایران و تاکید ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، سرانجام با فشار و لابی صهیونیست‌ها و با هماهنگی آمریکا طی نامه رسمی به شورای امنیت سازمان ملل،خواستار بازگشت همه تحریم‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران شدند.این در حالی است که طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ ایران همواره به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است.

ایران که طی سال های پیشین تحت فشار گروه های تندرو داخلی از یک سو وتبعات خروج آمریکا از برجام از سوی دیگر قرار داشته است؛اما با اراده اکثریت قاطع ملت و شخصیت های سیاسی کشور سعی کرده،تعهدات برجامی را حتی در کوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه تمامیت ارضی خود، به صورت کامل محقق کند.

خروج غیر قانونی آمریکا از برجام در دولت اول ترامپ بسترهای همسویی با جریان های تندرو و خشونت طلب صهیونیزم جهانی را تقویت کرده و در نظم حقوقی برجام، خلل و خدشه وارد و برنامه جامع را از کارایی ذاتی اش ساقط کرد.با این حال،ایران در نظامات رسمی و قانونی خود،هرگز از برجام خارج نشد.

شرایط فعلی و فشار دولت های اروپایی و آمریکا به شورای امنیت و سازمان ملل وسایر سازمان‌های بین‌المللی تحت نفوذشان بدون شک تبعات حقوقی بسیار دهشتناکی برای آینده صلح جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواهد داشت.هنگامی که چند دولت صاحب حق وتو از قواعد حقوقی بین المللی تخطی کنند و خلاف موازین انسانی و منشور سازمان ملل،حقوق حقه یک ملت را نادیده بگیرند؛قطعا همه ساختارهای تنظیم شده جهانی از جمله شورای امنیت و سازمان ملل در آینده ای نه چندان دور،همین اندک اعتبار و آبروی باقیمانده را نیز از کف خواهند داد.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران،این اقدام تجاوزکارانه کشورهای اروپایی را محکوم می‌کند.بدون شک این اقدام، ظلم مضاعف و عهدشکنی در حق ایران و ملت صلح طلب و با فرهنگ اش است.

آنها با این اقدام به دنبال فشار بر ملت و اقتصاد کشور به امید طغیان اجتماعی از داخل و ایجاد اجماع علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی هستند.دولت های اروپایی و آمریکا مطمئن باشند که وجدان بیدار ملت ایران وافکار عمومی جامعه بشری،این ظلم را نادیده نخواهد گرفت.

در همین راستا از دولت چهاردهم می خواهیم که با تکیه بر منطق حقوق بین‌الملل بر گفتگوی فشرده با جهان ادامه داده و بر این مجاهدت مبتنی بر صبر و روشنگری،پای بفشارد.

حفظ یکپارچگی دولت و مردم در دفاع هوشمندانه از حقوق و تمامیت ارضی ایران از مسیر وحدت و همکاری خستگی‌ناپذیر می گذرد و به لطف خدا ایران و ملت آن سربلند خواهندبود.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب

