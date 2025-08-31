دیپلماسی ورزشی ابزاری موثر در ارتقاء ورزش کشور در عرصه جهانی

به گزارش ایلنا، وزیر خارجه کشورمان توضیحاتی را در خصوص نشست با رؤسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی ارائه داد.

عراقچی گفت: صبح دیروز هشتم شهریور به دعوت دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در نشستی صمیمی با حضور رؤسای کمیته‌های ملی المپیک پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی شرکت کردم.

در این نشست نظرات و راهکارهای دقیقی جهت تقویت هم افزایی میان عرصه‌های ورزشی و دستگاه دیپلماسی کشور ارائه شد.

همچنین در این نشست از نقش دیپلماسی ورزشی به عنوان ابزاری مؤثر در ارتقا جایگاه کشورمان در عرصه جهانی و کسب فرصت‌های نوینی برای توسعه تعاملات فرهنگی و مردمی سخن به میان آمد.