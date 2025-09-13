هاشمی طبا در گفتوگو با ایلنا:
هدف غایی تندروها دانسته یا ندانسته نابودی ایران است
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به صحبتهای اخیر رئیسجمهور مبنی بر واهمه بیشتر از اختلافات داخلی گفت: به نظر من هدف غایی افراد تندرو دانسته یا ندانسته نابودی ایران و جمهوری اسلامی است.
سید مصطفی هاشمی طباء فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بخشی از اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه «بیش از اسنپبک یا تهدیدهای خارجی از اختلافات داخلی واهمه دارم» در پاسخ به این سوال که این اختلافات داخلی چیست و چه تاثیری میتواند بر شرایط کشور داشته باشد، گفت: برخی از جناحهای سیاسی حتی وقتی رهبری صحبت میکنند، خود را به آن راه میزنند. مثلاً جسارت و انحرافشان به گونهای است که حتی بعد از اینکه مقام معظم رهبری صحبت کردند، یکی از اینها گفت که حضرت علی و امام حسن را هم مجبور به صلح کردند و همراهانشان صلح را به آنها تحمیل کردهاند.
وی ادامه داد: این افراد تندرو معتقدند که در حال حاضر هم (دولت) میخواهد به رهبری مذاکره یا صلح را تحمیل کند، پس میگویند ما باید پیشتاز باشیم و از رهبری جلوتر برویم. اما سوال اینجاست که وقتی این افراد تندرو میخواهند جلوتر از رهبری بروند، چه چیزی را میخواهند به ایشان تحمیل کنند؟ آیا میخواهند نابودی کشور را تحمیل کنند؟ اصلا این سوال مطرح میشود که اینها چه کسانی هستند که میخواهند جلوتر از رهبری حرکت کنند؟ مگر صلاحیت این افراد چیست؟ چه آدمهایی هستند که ادعا دارند باید جلوتر از رهبری حرکت کنند تا رهبری تحت فشار قرار نگیرد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اصلاً هویت این افراد چیست؟ کجا بودند و چه کاری برای مملکت کردهاند که حالا این ادعا را میکنند؟ این موضوعاتی است که به نظر من آقای رئیس جمهور را نگران کرده است و در حقیقت میگویند که در داخل ممکن است تشتت شکل بگیرد. به نظرم میآید که مجموعه حکمرانی باید سیاست واحدی در پیش بگیرد، چراکه این آدمها که اینگونه پرمدعا هستند و بدون هیچگونه سابقه عملی، ادعای پیشتاز بودن از رهبری و به اصطلاح جلوگیری از انحراف را دارند. آقای پزشکیان هم از این موضوع نگران است.
هاشمی طباء با اشاره به مشکلات ناشی از فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: ما در کشور از همان چهل و پنج سال پیش یک سیاست دوگانه به عهده گرفتیم. یعنی سیاست خارجی ما یک سیاست انقلابی و مبارزه با استکبار است که در جای خودش خیلی هم خوب است، اما این مستلزم یک سیاست داخلی است که هماهنگی با آن داشته باشد و بتواند از مسائل پیشگیری کند و مقاومت کند.
وی ادامه داد: البته در بعضی از جبههها کاملاً ما این کار را کردیم و مقاومت میکنیم، مثل صنایع موشکی ما. اما از نظر اجتماعی ما کاملاً سیاست مغایر با سیاست خارجی داریم، از قبیل رانتخواری، عدم مبارزه واقعی با فساد و شلختگی اجتماعی و سیاسی در کشور. اینها به نظر من بیشتر به ما لطمه میزند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به تاثیر تحریمها بر کشور گفت: البته باید توجه داشته باشیم که تحریمها در طول این سالها خیلی به ما لطمه زده است، با اینکه برخی شعار میدادند که تحریمها کاغذپاره است، اما ما صدها میلیارد دلار خسارت مالی دادهایم. مضاف بر اینکه پولمان در خارج در اختیارمان نیست یعنی هرچه هم که ما به اصطلاح کار انجام دهیم، از طریق بانکها نیست که بگوییم ما از طریق این بانک این قدر طلب داریم.
هاشمی طباء با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: این به اصطلاح اسنپ بک میتواند برای بعضی از کشورهای شرور شرایطی را فراهم کند که آزارشان بیشتر به ما برسد. البته لفظ اسنپ بک را ما میآوریم اما این یک مکانیزم رفع مناقشه است. البته من این را اطلاع ندارم که آیا وقتی آمریکا خلاف کرد و از برجام رفت، آیا ما شکایت کردهایم یا نکردهایم؟ چون باید علیالقاعده شکایت میکردیم و شکایت را به ثبت میرساندیم.
وی ادامه داد: به هر حال، آنها هستند که برجام را خراب کردند، اروپاییها هم به دنبال آمریکاییها رفتند. شرکتهای اروپایی به اسم اینکه ما دولت نیستیم، به اصطلاح با ما قطع مراوده کردند و همه زمینههای مختلف به تخلف از برجام را آنها انجام دادند. حالا به اصطلاح دنیا دنیای زور است و آنها آمدهاند مدعی شدند که ما تخلف کردیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: این در حالی است که در اصل آنها برجام را از بین بردند و برجام را پاره کردند. جلوی همه خبرنگارها آقای ترامپ امضا کرد که برجام باطل است و دنبال سیاستهای نتانیاهو رفت. این است که حالا به هر حال باید از نظر سیاسی و حقوقی کار کنیم. باید مقاومت کنیم، اما مقاومت داخلی خیلی مهم است و ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی داخلی بسیار اهمیت دارد.
هاشمی طباء با اشاره به اظهارات برخی افراد تندرو در داخل کشور گفت: به نظر من افرادی که این حرفها را میزنند، عددی نیستند. اما این ساز و کارهای داخلی بیشتر باعث نگرانی است و در واقع کمک میکند به آن کارهایی که میخواهند در داخل ظاهرا به نام حقطلبی اما در باطن به نام نابودی ایران برانگیزند. به نظر من هدف غاییشان دانسته یا ندانسته نابودی ایران و جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه این افراد تندرو برخی افراد را به شخصیتهای صدر اسلام تشبیه کرده اند، تاکید کرد: اینها مانند خوارج هستند. خوارج هم گفتند حضرت علی نفهمید و ما پیشتاز از حضرت علی هستیم و حضرت علی باید توبه کند. اینها هم الان میگویند برخی میگویند ما جلوتر از رهبری میرویم تا ایشان فریب نخورد.