تبلیغات واهی دشمنان خللی در اراده ملت و نیروهای مسلح ایجاد نمی کند

کد خبر : 1680148
امیر دریادار ایرانی گفت: تبلیغات واهی دشمنان در فضای مجازی علیه امنیت و آرامش مردم ایران خللی در اراده ملت و نیروهای مسلح ایجاد نمی‎کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم گرامیداشت روز پزشک در اداره بهداشت،امداد و درمان این نیرو ضمن تبریک روز پزشک گفت: جامعه پزشکی نقش ارزشمندی در حفظ سلامت رزمندگان و مردم دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: ایران اسلامی با اتکا به اقتدار دفاعی، توان علمی و برخورداری از رهبری حکیم و مقتدر، مسیر عزت و استقلال را ادامه خواهد داد و تبلیغات واهی دشمنان در فضای مجازی علیه امنیت و آرامش مردم ایران خللی در اراده ملت و نیروهای مسلح ایجاد نمی‌کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش به نامه یکی از فرماندهان نیروی دریایی کشورهای همسایه که در پاسخ پیام تبریک وی ارسال شده است، اشاره و خاطرنشان کرد: فرمانده مذکور با تمجید از جایگاه ایران اسلامی، به صراحت اظهار کرده بود که ایران به داشتن رهبری فرزانه و حکیم باید ببالد و این افتخار، سرمایه‌ای بزرگ برای ملت ایران است.

فرمانده نیروی دریایی در پایان سخنان خود با تأکید بر جایگاه رهبری معظم انقلاب، ایشان را محور عزت و افتخار ملت ایران دانست و گفت: داشتن رهبری قدرتمند و حکیم  نعمتی بزرگ و تکیه‌گاهی استوار برای ملت ایران است.

در پایان این مراسم از پیشکسوتان و پزشکان نمونه اداره بهداشت، امداد و درمان نداجا تجلیل شد.

