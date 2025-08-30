خبرگزاری کار ایران
دیدار خداحافظی سفیر عراق با وزیر امور خارجه

دیدار خداحافظی سفیر عراق با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1680121
سفیر جمهوری عراق در تهران در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در ایران، امروز شنبه با سیدعباس عراقچی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، نصیر عبدالمحسن عبدالله تکی سفیر جمهوری عراق در تهران در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در ایران، امروز شنبه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و ضمن تشکر از همکاری خوب وزارت امور خارجه با وی در دوره مأموریت، از وزیر امور خارجه کشورمان خداحافظی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اهمیت ویژه روابط دو کشور دوست و همسایه، از تلاش‌های پرثمر سفیر عراق در دوران ده ساله مأموریت در ایران در جهت پیشبرد و تقویت روابط دو کشور قدردانی کرد.

