دیدار خداحافظی سفیر عراق با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، نصیر عبدالمحسن عبدالله تکی سفیر جمهوری عراق در تهران در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در ایران، امروز شنبه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و ضمن تشکر از همکاری خوب وزارت امور خارجه با وی در دوره مأموریت، از وزیر امور خارجه کشورمان خداحافظی کرد.