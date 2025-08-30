خبرگزاری کار ایران
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه

رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این دیدار آقای امیری مقدم گزارشی از وضعیت روابط دوجانبه و برنامه‌های سفارت برای تقویت بیش از پیش مناسبات دو کشور همسایه و مسلمان ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با قدردانی از میزبانی شایسته دولت و مردم پاکستان از رئیس‌جمهور پزشکیان در خلال سفر به این کشور و ابراز خرسندی از مذاکرات مفید با مقام‌های عالیرتبه پاکستان، بر اهتمام ویژه ایران برای توسعه همه‌جانبه روابط بین ایران و پاکستان در چارچوب سیاست حسن همسایگی تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به مواضع مشترک و حضور فعال ایران و پاکستان در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، تداوم رایزنی‌‌های مستمر بین مسئولین دو کشور را برای تامین منافع متقابل و کمک به تامین امنیت و ثبات منطقه ضروری دانست.

