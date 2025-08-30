دبیر شورای امنیت ارمنستان با سرلشکر موسوی دیدار کرد

به گزارش ایلنا، سرلشکر موسوی با اشاره بر مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور و تاکید بر اینکه توافق صلح ارمنستان با آذربایجان صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان می‌آورد، گفت: این روندها همواره مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا عامل نگرانی برای منطقه است.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: همان طور که واقعیت‌های تاریخ بر حاکمیت دوستی و حسن نیت متقابل بین دو کشور صحه می‌گذارد، نقش منفی آمریکا در منطقه را نیز تایید می‌کند و ضروری ست برای کاهش نگرانی‌ها، ساز و کار لازم اندیشیده شود. دبیر شورای امنیت ارمنستان نیز با تاکید بر روند رو به رشد روابط و همکاری‌های دو کشور بر ضرورت تحکیم هرچه بیشتر پایه‌های این روابط و توسعه همکاری‌های امنیتی تاکید کرد آرمن گریگوریان توافق‌نامه‌های امضا شده در تاریخ ۸ اوت را در چارچوب طرح چهارراه صلح ارمنستان ارزیابی و بر حفظ حاکمیت ملی ارمنستان بر گذرگاه سیونیک و تلاش برای جلوگیری از تاثیر منفی آن بر روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود. در این دیدار روابط نظامی دوجانبه نیز به طور مختصر مرور شد و بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر این همکاری‌ها تاکید شد.

