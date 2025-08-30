خبرگزاری کار ایران
عامل تصادف عمدی با عابرین پیاده در نوشهر به اتهام قتل عمد روانه زندان شد

کد خبر : 1680007
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر گفت: عامل تصادف عمدی با ۳ عابر پیاده در نوشهر به اتهام قتل عمد با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شد.

به گزارش ایلنا، مهدی عبدالله پور اظهار کرد: در پی وصول گزارش از سوی پاسگاه انتظامی نوشهر مبنی بر برخورد عمدی یک دستگاه خودروی پراید با ۳ خانم و ایراد جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی، متهم با صدور دستور قضایی دستگیر و به اتهام قتل عمد به دادسرا معرفی شد.

دادستان نوشهر افزود: مشارالیه پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه تا مشخص شدن وضعیت مجروحان به زندان نوشهر اعزام شد.

عبدالله پور با بیان اینکه دستورات قضایی لازم در راستای تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده به پلیس آگاهی صادر شده است، خاطرنشان کرد: در گزارش تکمیلی پلیس، یکی از مجروحان وفات شده و مجروح دیگر در وضعیت کما قرار دارد.

دادستان نوشهر تاکید کرد: دستورات قضایی از سوی بازپرس پرونده به زندان شهرستان با تغییر عنوان اتهامی به قتل عمدی و تشدید قرار تامین به بازداشت موقت صادر شده است.

عبدالله پور افزود: تحقیقات تکمیلی در خصوص کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.

 
 
