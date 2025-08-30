عامل تصادف عمدی با عابرین پیاده در نوشهر به اتهام قتل عمد روانه زندان شد

به گزارش ایلنا، مهدی عبدالله پور اظهار کرد: در پی وصول گزارش از سوی پاسگاه انتظامی نوشهر مبنی بر برخورد عمدی یک دستگاه خودروی پراید با ۳ خانم و ایراد جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی، متهم با صدور دستور قضایی دستگیر و به اتهام قتل عمد به دادسرا معرفی شد.

دادستان نوشهر افزود: مشارالیه پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه تا مشخص شدن وضعیت مجروحان به زندان نوشهر اعزام شد. عبدالله پور با بیان اینکه دستورات قضایی لازم در راستای تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده به پلیس آگاهی صادر شده است، خاطرنشان کرد: در گزارش تکمیلی پلیس، یکی از مجروحان وفات شده و مجروح دیگر در وضعیت کما قرار دارد. دادستان نوشهر تاکید کرد: دستورات قضایی از سوی بازپرس پرونده به زندان شهرستان با تغییر عنوان اتهامی به قتل عمدی و تشدید قرار تامین به بازداشت موقت صادر شده است. عبدالله پور افزود: تحقیقات تکمیلی در خصوص کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.

