کمیسیون قضایی جنایات اخیر و اتقاقات امنیتی در استانهای مرزی را برررسی میکند
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی قضائی و حقوقی جرائم و جنایتهای اخیر در استانهای مرزی را در دستور کار خود دارد.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۸ شهریورماه الی ۱۲ شهریورماه ) به شرح ذیل اعلام شد؛
- بررســی کلیات لایحه همکاری قضــائی بین المللی درخصوص بررسی عملکرد نهادها و دستگاههای متولی تنظیم بازار و نظارت بر قیمت.
- جلسه نظارتی درخصوص بررسی قضائی و حقوقی جرائم و جنایتهای اخیر در استانهای مرزی.
