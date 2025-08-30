خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست هفته جاری:

کمیسیون قضایی جنایات اخیر و اتقاقات امنیتی در استان‌های مرزی را برررسی می‌کند

کمیسیون قضایی جنایات اخیر و اتقاقات امنیتی در استان‌های مرزی را برررسی می‌کند
کد خبر : 1679986
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی قضائی و حقوقی جرائم و جنایتهای اخیر در استانهای مرزی را در دستور کار خود دارد.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۸ شهریورماه الی ۱۲ شهریورماه ) به شرح ذیل اعلام شد؛

- بررســی کلیات لایحه همکاری قضــائی بین المللی درخصوص بررسی عملکرد نهادها و دستگاههای متولی تنظیم بازار و نظارت بر قیمت.

- جلسه نظارتی درخصوص بررسی قضائی و حقوقی جرائم و جنایتهای اخیر در استانهای مرزی.

پایان پیام

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور