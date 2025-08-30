دیدار مسئولان مجتمع شهدای ارتش گهرباران با فرماندار شهرستان نکا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ رمضان صادقی، فرمانده مرکز آموزشی فرهنگی شهدای ارتش در گهرباران مازندران، حجت‌الاسلام محمدجواد مسیبی رئیس عقیدتی سیاسی و تعدادی از کارکنان این مجتمع به مناسبت هفته دولت، با حضور در فرمانداری شهرستان نکا، با مهدی داودی فرماندار این شهر، دیدار و هفته دولت را تبریک گفتند.

در این دیدار، بر تعامل و همکاری در زمینه های مختلف تاکید شد.

