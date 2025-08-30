خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار مسئولان مجتمع شهدای ارتش گهرباران با فرماندار شهرستان نکا

دیدار مسئولان مجتمع شهدای ارتش گهرباران با فرماندار شهرستان نکا
کد خبر : 1679958
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده و رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزشی فرهنگی شهدای ارتش به مناسبت هفته دولت با فرماندار شهرستان نکا دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ رمضان صادقی، فرمانده مرکز آموزشی فرهنگی شهدای ارتش در گهرباران مازندران، حجت‌الاسلام محمدجواد مسیبی رئیس عقیدتی سیاسی و تعدادی از کارکنان این مجتمع به مناسبت هفته دولت، با حضور در فرمانداری شهرستان نکا، با مهدی داودی فرماندار این شهر، دیدار و هفته دولت را تبریک گفتند.

در این دیدار، بر تعامل و همکاری در زمینه های مختلف تاکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور