دیدار مسئولان مجتمع شهدای ارتش گهرباران با فرماندار شهرستان نکا
فرمانده و رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزشی فرهنگی شهدای ارتش به مناسبت هفته دولت با فرماندار شهرستان نکا دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ رمضان صادقی، فرمانده مرکز آموزشی فرهنگی شهدای ارتش در گهرباران مازندران، حجتالاسلام محمدجواد مسیبی رئیس عقیدتی سیاسی و تعدادی از کارکنان این مجتمع به مناسبت هفته دولت، با حضور در فرمانداری شهرستان نکا، با مهدی داودی فرماندار این شهر، دیدار و هفته دولت را تبریک گفتند.
در این دیدار، بر تعامل و همکاری در زمینه های مختلف تاکید شد.