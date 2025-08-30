خبرگزاری کار ایران
دیدار استاندار هرمزگان با فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور

دیدار استاندار هرمزگان با فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور
استاندار هرمزگان با فرمانده و کارکنان منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور دیدار و از اقدامات پدافند هوایی در برابر تهدیدات رژیم‌صهیونیستی تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، محمد آشوری تازیاری، استاندار استان هرمزگان با امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند، فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق دیدار و گفتگو کرد.

استاندار هرمزگان در این دیدار با بیان اینکه پدافند هوایی خط مقدم دفاع از آسمان کشور است، گفت: نیروهای مستقر در جنوب شرق کشور نقش بسیار مهم و راهبردی در حفاظت از مرزهای هوایی ایران اسلامی ایفا می‌کنند. استانداری هرمزگان آماده هرگونه همکاری و حمایت از برنامه‌های تقویتی، آموزشی و رفاهی پرسنل نیروهای مسلح به‌ویژه مجموعه پدافند هوایی است.

امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند، فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق نیز در این دیدار، اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه پدافند هوایی منطقه جنوب شرق کشور را تشریح کرد.

