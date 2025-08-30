خبرگزاری کار ایران
عارف در جلسه‌ای درخصوص زنجیره آرد و نان:

طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان با توجه به بی‌انضباطی کنونی در دستور کار دولت است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روند خوب تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان، تصریح کرد: باید نان باکیفیت خوب و قیمت مناسب با سازوکاری مشخص در اختیار مردم قرار گیرد و به همین دلیل طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان با توجه به بی‌انضباطی کنونی در حکمرانی نان در دستور کار دولت است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه‌ای درخصوص زنجیره آرد و نان که با حضور مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، با بیان اینکه توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر از شعارهای اصلی و محوری دولت است، تصریح کرد: با توجه به بی‌انضباطی که در حکمرانی نان وجود داشته است، روند گذشته در این زنجیره غیرقابل دوام است که در این راستا دولت طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان را در چند ماه گذشته در دستور کار قرار داد.

معاون اول رئیس جمهور  به روند اقدامات و تصمیمات دولت در طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم دولت واگذاری قیمت‌گذاری نان به استانداران به عنوان تصمیم‌گیران نهایی و واقعی این زنجیره بود چراکه استانداری‌ها بهترین نهاد برای تصمیم‌گیری در این زمینه هستند و از این اقدام دولت پاسخ خوبی گرفتیم و استانداران نیز به خوبی عمل کردند.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از زحمات و تلاش‌های نهادهای نظارتی در دولت و قوه قضائیه در برخورد با متخلفان در این بخش، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان کشور با رفع اشکالات طرح‌های گذشته و با اخذ نظرات کارشناسی در حال تدوین شدن است که این طرح به نفع مصرف‌کنندگان است و باید نظارت و اجرا در اجرای این طرح بیش از گذشته تقویت شود.

همچنین در این جلسه طرح کارآمدسازی زنجیره عرضه آرد و نان کشور بحث و بررسی شد.

 

