قطع آب حدود ۹۰۰ مرکز دولتی پرمصرف از ابتدای اردیبهشت تاکنون

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۶۹ پروژه با اعتباری بیش از ۹.۲ همت در استان تهران، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: افتتاح پروژه‌ها همواره از روزهای خوب و شیرین برای مردم و دولت است، چرا که نتیجه همکاری مشترک دولت و مردم به بار می‌نشیند.

وی افزود: امروز در ۷ شهرستان استان تهران، ۶۶۹ پروژه مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افتتاح یا کلنگ زنی شد که ارزش آن‌ها بیش از ۹.۲ همت است و از این میان حدود ۶.۸۵ همت مربوط به پروژه‌های آماده بهره‌برداری است.

مومنی با بیان اینکه توسعه در استان تهران ویژگی‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: در تهران به علت تراکم بالای جمعیت و ارتباط مستقیم شهرهای اطراف با پایتخت، باید توجه جدی به حمل‌ونقل داشت و این حمل‌ونقل باید پاک، سریع و انسان‌محور باشد.

وزیر کشور ادامه داد: نگاه انسان‌محور به این معناست که شهروندان با طی ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر پیاده‌روی به اولین سیستم حمل‌ونقل عمومی ارزان، ایمن و راحت دسترسی داشته باشند و این موضوع باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید صبح امروز از متروی اسلامشهر گفت: این پروژه که سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، در ابتدای کار ظرفیت جابه‌جایی روزانه ۱۴۰ هزار مسافر را دارد که تأثیر بسیار بزرگی در صرفه‌جویی انرژی، کاهش هزینه‌های مردم و کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

مومنی موضوع دوم مورد توجه در توسعه استان تهران را انرژی دانست و اظهار کرد: مردم مطمئن باشند با تلاش شبانه‌روزی دولت و حضور سرمایه‌گذاران، از ناترازی انرژی عبور خواهیم کرد. اما تأکید می‌کنیم هیچ پروژه جدیدی بدون بهره‌مندی از انرژی خورشیدی و خودگردانی در مصرف انرژی افتتاح نخواهد شد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: موضوع آب نیز از مسائل اساسی استان تهران است و بدون مدیریت مصرف آب و استفاده از فناوری‌های نوین نباید پروژه‌ای آغاز یا افتتاح شود.

وی موضوع دیگر استان تهران را مدیریت پسماند دانست و گفت: پسماندها باید به‌صورت جدی مدیریت شود؛ چراکه مستقیماً با سلامت مردم و زیبایی شهر مرتبط است. طرح‌هایی در دست اجراست که با تبدیل پسماند به انرژی، ضمن صرفه‌جویی روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز، مشکل دفع زباله نیز تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

مومنی تأکید کرد: این چهار اولویت یعنی حمل‌ونقل عمومی، انرژی، آب و مدیریت پسماند باید همواره در برنامه‌های استان تهران مدنظر باشد.

وی همچنین در پایان این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به وضع آب در استان تهران گفت: با توجه به تراکم بالای جمعیت در دشت تهران و کاهش بارش‌ها، مشکل جدی آب در این منطقه وجود دارد و باید مدیریت مصرف به اولویت اصلی تبدیل شود.

وی افزود: پروژه‌های انتقال آب از مناطقی مانند سد طالقان در دست اقدام است، اما نکته اصلی مدیریت مصرف آب توسط همه بخش‌ها و به‌ویژه دستگاه‌های دولتی است.

مومنی اظهار داشت: همه دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند صرفه‌جویی در مصرف آب را در دستور کار خود قرار دهند و دولت نیز از خود شروع کرده است.

وزیر کشور ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت تاکنون، آب حدود ۹۰۰ مرکز دولتی که پرمصرف بودند، قطع شده است تا این روند صرفه‌جویی از بخش دولتی آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از آن، از مردم عزیز نیز انتظار می‌رود در مدیریت مصرف آب همراهی کنند، چرا که هیچ گریزی جز مصرف بهینه وجود ندارد. می‌توانیم با کاهش و مدیریت مصرف، شرایط را کنترل کنیم و این کار شدنی است.

وزیر کشور در این مراسم در اسلامشهر به صورت وبیناری فرمان افتتاح پروژه‌های قابل بهره‌برداری در شهرستان‌های ملارد، ری، قدس، بهارستان، پردیس و رباط‌کریم را صادر کرد.

