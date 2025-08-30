وزیر کشور:
قطع آب حدود ۹۰۰ مرکز دولتی پرمصرف از ابتدای اردیبهشت تاکنون
وزیر کشور با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت تاکنون، آب حدود ۹۰۰ مرکز دولتی که پرمصرف بودند، قطع شده است تا این روند صرفهجویی از بخش دولتی آغاز شود، گفت: هیچ گریزی نداریم جز اینکه در همه نقاط کشور بهویژه استان تهران، اولویت نخست را به حملونقل عمومی بدهیم و در میان آنها مترو در صدر قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۶۹ پروژه با اعتباری بیش از ۹.۲ همت در استان تهران، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: افتتاح پروژهها همواره از روزهای خوب و شیرین برای مردم و دولت است، چرا که نتیجه همکاری مشترک دولت و مردم به بار مینشیند.
وی افزود: امروز در ۷ شهرستان استان تهران، ۶۶۹ پروژه مربوط به شهرداریها و دهیاریها افتتاح یا کلنگ زنی شد که ارزش آنها بیش از ۹.۲ همت است و از این میان حدود ۶.۸۵ همت مربوط به پروژههای آماده بهرهبرداری است.
مومنی با بیان اینکه توسعه در استان تهران ویژگیهای خاص خود را دارد، تصریح کرد: در تهران به علت تراکم بالای جمعیت و ارتباط مستقیم شهرهای اطراف با پایتخت، باید توجه جدی به حملونقل داشت و این حملونقل باید پاک، سریع و انسانمحور باشد.
وزیر کشور ادامه داد: نگاه انسانمحور به این معناست که شهروندان با طی ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر پیادهروی به اولین سیستم حملونقل عمومی ارزان، ایمن و راحت دسترسی داشته باشند و این موضوع باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.
وی با اشاره به بازدید صبح امروز از متروی اسلامشهر گفت: این پروژه که سال آینده به بهرهبرداری میرسد، در ابتدای کار ظرفیت جابهجایی روزانه ۱۴۰ هزار مسافر را دارد که تأثیر بسیار بزرگی در صرفهجویی انرژی، کاهش هزینههای مردم و کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
مومنی موضوع دوم مورد توجه در توسعه استان تهران را انرژی دانست و اظهار کرد: مردم مطمئن باشند با تلاش شبانهروزی دولت و حضور سرمایهگذاران، از ناترازی انرژی عبور خواهیم کرد. اما تأکید میکنیم هیچ پروژه جدیدی بدون بهرهمندی از انرژی خورشیدی و خودگردانی در مصرف انرژی افتتاح نخواهد شد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: موضوع آب نیز از مسائل اساسی استان تهران است و بدون مدیریت مصرف آب و استفاده از فناوریهای نوین نباید پروژهای آغاز یا افتتاح شود.
وی موضوع دیگر استان تهران را مدیریت پسماند دانست و گفت: پسماندها باید بهصورت جدی مدیریت شود؛ چراکه مستقیماً با سلامت مردم و زیبایی شهر مرتبط است. طرحهایی در دست اجراست که با تبدیل پسماند به انرژی، ضمن صرفهجویی روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز، مشکل دفع زباله نیز تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
مومنی تأکید کرد: این چهار اولویت یعنی حملونقل عمومی، انرژی، آب و مدیریت پسماند باید همواره در برنامههای استان تهران مدنظر باشد.
وی همچنین در پایان این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به وضع آب در استان تهران گفت: با توجه به تراکم بالای جمعیت در دشت تهران و کاهش بارشها، مشکل جدی آب در این منطقه وجود دارد و باید مدیریت مصرف به اولویت اصلی تبدیل شود.
وی افزود: پروژههای انتقال آب از مناطقی مانند سد طالقان در دست اقدام است، اما نکته اصلی مدیریت مصرف آب توسط همه بخشها و بهویژه دستگاههای دولتی است.
مومنی اظهار داشت: همه دستگاههای دولتی ملزم شدهاند صرفهجویی در مصرف آب را در دستور کار خود قرار دهند و دولت نیز از خود شروع کرده است.
وزیر کشور ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت تاکنون، آب حدود ۹۰۰ مرکز دولتی که پرمصرف بودند، قطع شده است تا این روند صرفهجویی از بخش دولتی آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از آن، از مردم عزیز نیز انتظار میرود در مدیریت مصرف آب همراهی کنند، چرا که هیچ گریزی جز مصرف بهینه وجود ندارد. میتوانیم با کاهش و مدیریت مصرف، شرایط را کنترل کنیم و این کار شدنی است.
وزیر کشور در این مراسم در اسلامشهر به صورت وبیناری فرمان افتتاح پروژههای قابل بهرهبرداری در شهرستانهای ملارد، ری، قدس، بهارستان، پردیس و رباطکریم را صادر کرد.