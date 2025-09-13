احمد دنیامالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که باتوجه به همکاری و همراهی آمریکا با رژیم صهیونیستی برای حمله به کشورمان و دخالت این کشور در جنگ، برای حضور ایران در جام‌جهانی آمریکا چه تنهیداتی خواهیم داشت که کارشکنی صورت نگیرد، گفت: به نظر نمی‌آید برای حضور در جام‌جهانی مشکلی وجود داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جهانی و منشور المپیک کشورهای میزبان موظف هستند که شرایط لازم را برای حضور همه تیم‌ها فراهم کنند بنابراین در این حوزه به نظر می‌آید مشکلی نداشته باشیم مگر این که رفتار غیرچارچوبی داشته باشند که امیداوریم این اتفاق رخ ندهد.

وی با اشاره به میزبان‌های جام‌جهانی، اظهار داشت: از سوی دیگر ۳ کشور هستند که بازی‌های مقدماتی را برگزار می‌کنند. ما با وزارت خارجه در تعامل هستیم و با حضور وزیر امور خارجه هم جلسه‌ای با روسایی فدارسیون‌ها داشتیم و مسائل بین المللی را با ایشان مطرح کردیم.

دنیامالی در پاسخ به این‌که آیا از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بحث جام‌جهانی قرار است استفاده شود، بیان کرد: آنجا ضوابط و مقررات خودشان را دارند و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند بیایند تیم خودشان را حمایت کنند.

وی تاکید کرد: طبیعتا فدراسیون دارد کار خودش را انجام می‌دهد و همه برنامه‌ریزی‌ها روی تاریخ‌های زمان بندی شده جلو می‌رود.

وزیر ورزش و جوانان درباره این‌که مطرح می‌شود شاید برخی از گروه‌های سیاسی خارج از کشور دست به رفتارها و حرکات تحریک‌آمیز بزنند، عنوان کرد: اصلا نگران نیستیم. در مورد المپیک هم همین نگرانی وجود داشت؛ چارچوب‌ها و قوانینی را سازمان جهانی المپیک و فدراسیون‌های جهانی دارند و کشورها موظف هستند امنیت و شرایط لازم را برای حضور آرام همه کشورها فراهم می‌کنند که این موارد معمولا در رویدادهای مهم ورزشی اتفاق افتاده و نگرانی خاصی وجود ندارد.

انتهای پیام/