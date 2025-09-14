در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
خبر خوب رئیس بنیاد شهید درباره پرداخت ودیعه مسکن ایثارگران
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:طبق قانون، ودیعه مسکن فقط یک بار به ایثارگران تعلق میگیرد. اما در حال مذاکره هستیم که در لایحه جدیدی که انشاالله به تصویب میرسد این بند را حذف کنیم.
سعید اوحدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پرداخت ودیعه مسکن به ایثارگران گفت: ودیعه مسکن ایثارگران را قانون اعلام کرده است که یک بار به آنها تعلق میگیرد و قانون است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: البته در حال مذاکره هستیم در لایحه جدیدی که انشاالله به تصویب میرسد این بند را حذف کنیم.
وی ادامه داد: فرض کنید یک عزیز ایثارگری ۳۰ سال پیش ۲۰ میلیون تومان وام گرفته است و تسویه هم کرده است، واقعا روا نیست ما بگوییم چون یکبار وام گرفتهاید، دیگر نباید بگیرید و محروم هستید. سعی میکنیم قید این محدودیت را برداریم.
اوحدی خاطرنشان کرد: برای عزیزانی که برای بار اول از ودیعه مسکن استفاده میکنند اصلا مشکلی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این که آیا بنیاد شهید و امور ایثارگران مسکن ارزان برای ایثارگران ندارند، گفت: مسئولیت این با وزارت مسکن و شهرسازی است.
رئیس بنیاد شهید درباره اینکه باتوجه به گرانی مسکن این بنیاد آیا طرحی برای خانهدار کردن ایثارگران دارد یا خیر، عنوان کرد: طبق بندهایی که در قانون خدمات جامع ایثارگران نوشتند، موضوع واگذاری زمین و بعد هم آئین نامه تسهیلات وام مسکن است که آن هم به تصویب هیات دولت رسیده است. گرفتن ودیعه مسکن هم برای بار اول ایرادی ندارند.