خبر خوب رئیس بنیاد شهید درباره پرداخت ودیعه مسکن‌ ایثارگران

سعید اوحدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پرداخت ودیعه مسکن به ایثارگران گفت: ودیعه مسکن ایثارگران را قانون اعلام کرده است که یک بار به آنها تعلق می‌گیرد و قانون است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: البته در حال مذاکره هستیم در لایحه جدیدی که انشاالله به تصویب می‌رسد این بند را حذف کنیم.

وی ادامه داد: فرض کنید یک عزیز ایثارگری ۳۰ سال پیش ۲۰ میلیون تومان وام گرفته است و تسویه هم کرده است، واقعا روا نیست ما بگوییم چون یکبار وام گرفته‌اید، دیگر نباید بگیرید و محروم هستید. سعی می‌کنیم قید این محدودیت را برداریم.

اوحدی خاطرنشان کرد: برای عزیزانی که برای بار اول از ودیعه مسکن استفاده می‌کنند‌ اصلا مشکلی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این که آیا بنیاد شهید و امور ایثارگران مسکن ارزان برای ایثارگران ندارند، گفت: مسئولیت این با وزارت مسکن و شهرسازی است.

رئیس بنیاد شهید درباره این‌که باتوجه به گرانی مسکن این بنیاد آیا طرحی برای خانه‌دار کردن ایثارگران دارد یا خیر، عنوان کرد: طبق بندهایی که در قانون خدمات جامع ایثارگران نوشتند، موضوع واگذاری زمین و بعد هم آئین نامه تسهیلات وام مسکن است که آن هم به تصویب هیات دولت رسیده است. گرفتن ودیعه مسکن هم برای بار اول ایرادی ندارند.

